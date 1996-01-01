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1001Keyif.com
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Invicta Şömine Soba, 1001Keyif.com 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
    Invicta Şömine Soba, 1001Keyif.com 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
    Invicta Şömine Soba, 1001Keyif.com 1001Keyif.com Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
    +52
    Invicta Şömine Soba
    Invicta Barbekü, 1001Keyif.com 1001Keyif.com BahçeOcak & Barbekü
    Invicta Barbekü, 1001Keyif.com 1001Keyif.com BahçeOcak & Barbekü
    Invicta Barbekü, 1001Keyif.com 1001Keyif.com BahçeOcak & Barbekü
    +9
    Invicta Barbekü

    Keyfini bilenler için alışverişi daha da keyifli bir hale getirdik. Yüzlerce değişik ürünü bir arada bulabileceğiniz konsept sanal mağaza.

    Hizmetler
    Online satış
    Hizmet alanları
    e-ticaret ve online alışveriş
    Adres
    Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. Yeni Çıkmazı Sk. Kızılbey Apt. No: 1 Da: 2 Maltepe
    34844 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163052302 www.1001keyif.com
    Yasal mülkiyet

    1996 yılından bugüne faaliyet gösteren Keops Yazılım Bilişim Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. aynı zamanda binbirkeyif markasının tesciline sahiptir.

    1001keyif.com, site ziyaretçilerinin iletişim formunda ve/veya kayıt formunda verecekleri e-posta adresleri ve/veya diğer kişisel bilgileri 3ncü şahıs veya kurumlarla paylaşmaz.

    1001keyif.com, e-posta adresleri ve iletişim / kayıt formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Bu istatistiki bilgiler ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmemiz amacıyla yalnızca 1001keyif.com tarafından kullanılmaktadır. 

    Ziyaretçi bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

    Web sitemizde 1001keyif.com’a ait olan ve/veya olmayan diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer sitelerin politika ve uygulamaları farklı olabilir. 

    1001keyif.com, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, fiyatları, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. 

    Değerlendirmeler

    Fatih Doyuran
    Güzel soba çeşitleri mevcut. Tavsiye edilir. Ben memnun kaldım.
    3 yıldan fazla önce
    Murat Koca
    Ilgili bir kurum
    3 yıldan fazla önce
    Altug Kayhan
    Invicta Şömine Soba ve Şömine haznelerini internet üzerinden güvenle alabileceğiniz internet sitesi. Ücretsiz kargo ve taksit seçenekleri ile.
    neredeyse 4 yıl önce
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