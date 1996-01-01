1001Keyif.com

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1996 yılından bugüne faaliyet gösteren Keops Yazılım Bilişim Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. aynı zamanda binbirkeyif markasının tesciline sahiptir.

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