현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Roma Mimarlık
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 16Projeler (16) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tandoğan Orduevi Islak Hacim Tasarımları, Roma Mimarlık Roma Mimarlık BanyoDekorasyon Seramik Mor
    Tandoğan Orduevi Islak Hacim Tasarımları, Roma Mimarlık Roma Mimarlık BanyoDekorasyon Seramik Sarı
    Tandoğan Orduevi Islak Hacim Tasarımları
    Konut Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık
    Konut Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık
    Konut Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık
    Konut Tasarımı
    Villa Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık İç Dekorasyon Tuğla Bej
    Villa Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    Villa Tasarımı
    Beyzade Düğün Salonu Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap Beyaz
    Beyzade Düğün Salonu Tasarımı
    Tandoğan Orduevi Lobi İç Mekan Tasarımı, Roma Mimarlık Roma Mimarlık İç Dekorasyon İşlenmiş Ahşap Bej
    Tandoğan Orduevi Lobi İç Mekan Tasarımı
    Türksat Sekreter Ofisi ve Toplantı Alanı Tasarımları, Roma Mimarlık Roma Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    Türksat Sekreter Ofisi ve Toplantı Alanı Tasarımları, Roma Mimarlık Roma Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    Türksat Sekreter Ofisi ve Toplantı Alanı Tasarımları
    Hepsini göster: 16 proje

    Roma Mimarlık & Tasarım, Türkiye ve yurtdışında da kurumsal ve özel müşterileri ile 400'ün üzerinde proje ve taahhüt tamamlamıştır.

    Başarımızın sırrı; sunduğumuz tasarım ve uygulama yeteneklerimizin, inşaat taahhütlerindeki çözüm ortaklığıdır. Bunun sonucu olarak hizmet verdiğimiz müşterilerimizin kalbi olmayı başaran akılda kalıcı ve sıradışı mekanlardır.

    Uygulama yapılacak mekanın en ince detayına kadar ölçekli olarak 3D olarak tasarımı projelendirilir.

    Tasarıma uygun olarak işlevsellik ve maliyet hesaplamalarıyla uygulama yapılır.

    Evet!!! size sunulan projenin aynısı artık sizin mekanınız.

    Kağıt üzerinden hayata geçen projeler üretiyoruz.

    Yapılar hakkında en iyi fikirleri sunuyor ve inşaa ediyoruz.

    Bünyemizde bulunan metal ve ahşap atölyemiz ile, sahip olduğumuz malzeme bayilikleri dahilinde projeleri anahtar teslim uygulayabiliyoruz. 

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Konsept Danışmanlık
    • Mobilya Dekorasyon
    • İnşaat Taahhüt Hizmetleri
    • Elektrik ve Mekanik Tesisat Uygulamaları
    Hizmet alanları
    Yurtiçi ve Yurtdışı
    Adres
    Konutkent Mahallesi 3001. Sokak 37/1 Çayyolu / Çankaya
    06080 Ankara
    Türkiye
    +90-3122400912 www.romamimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Yunus Demirci
    yaklaşık 2 ay önce
    Mustafa Çevik
    Esnaf ve kibar insanlar
    3 ay önce
    Serkan sağlam
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element