Roma Mimarlık & Tasarım, Türkiye ve yurtdışında da kurumsal ve özel müşterileri ile 400'ün üzerinde proje ve taahhüt tamamlamıştır.

Başarımızın sırrı; sunduğumuz tasarım ve uygulama yeteneklerimizin, inşaat taahhütlerindeki çözüm ortaklığıdır. Bunun sonucu olarak hizmet verdiğimiz müşterilerimizin kalbi olmayı başaran akılda kalıcı ve sıradışı mekanlardır.

Uygulama yapılacak mekanın en ince detayına kadar ölçekli olarak 3D olarak tasarımı projelendirilir.

Tasarıma uygun olarak işlevsellik ve maliyet hesaplamalarıyla uygulama yapılır.

Evet!!! size sunulan projenin aynısı artık sizin mekanınız.

Kağıt üzerinden hayata geçen projeler üretiyoruz.

Yapılar hakkında en iyi fikirleri sunuyor ve inşaa ediyoruz.

Bünyemizde bulunan metal ve ahşap atölyemiz ile, sahip olduğumuz malzeme bayilikleri dahilinde projeleri anahtar teslim uygulayabiliyoruz.