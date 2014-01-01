Hakkımızda Eylül 2014 yılında kurulmasını takiben çok kısa bir süre içersinde ZM Decor ev dekorasyon online alışveriş markası haline geldi. Bir kısmının kendi tasarımlarımızın olduğu bir kısmının da ithal edildiği, evinizin istediğiniz köşesinde size eşlik edebilecek dekoratif ürünlerimizi özel avantajlı fiyatlarla zmdecor.com’da beğeninize sunuyoruz. İade olanaklarıyla %100 güvenli alışveriş ortamı sunan zmdecor.com’da üye olma zorunluluğu olmadan tüm ürünlere göz atabilir, üye olarak da ürünlerimizi yakından takip edebilir ve uygun avantajlarla satın alabilirsiniz. Her zevke ve bütçeye uygun ürün çeşitliliği, yüksek indirim oranları ve taksit seçenekleri ile üyelerimize ayrıcalıklarla dolu bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz Ev dekorasyon dünyasını gelin ZMdecor.com ile keşfedin!

Hizmet alanları İstanbul Adres MİMAR SİNAN MAHALLESİ ÖZGE SOKAK NO 5 DAİRE 9 ÇEKMEKÖY

34782 İstanbul

Türkiye

+90-2166411689 www.zmdecor.com