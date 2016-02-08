FG Mimarlık

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Evinizin en özel alanlarından biri olan, yemek hazırlıkları yaptığınız, yemeklerinizi servis ettiğiniz ve dostlarınız ile yemek yeyip kahve yudumladığınız mutfaklar çok titiz çalışmalar isteyen odalardır.
Mutfaklarımıza hepimiz çok özen gösterir, hem pırıl pırıl ve güzel hem de kullanışlı olmalarını isteriz. İşte Türkiye'deki evlerden bu tarife uyan 17 enfes mutfak fotoğrafı.
Mutfak dekorasyonlarında mobilyalar öncelikli unsurlar olsa da arka planda kalan gözden kaçan detaylar arasında aydınlatmalar yer alır. aydınlatma için kullanılacak olan avizeler, aydınlatma armatürleri mutfağın dekoratif bir m…