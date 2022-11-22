ESKİZ MİMARLIK

Şirketimiz iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında hizmet vermektedir. Her iki alanda projelendirme, uygulama ve danışmanlık üzerine çalışmaktayız

Hizmetler Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Projeleri

Kentsel Peyzaj Projeleri

Kırsal Peyzaj Projeleri

Site Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri

Villa Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri

İç Mimarlık

İç dekorasyon hizmetleri Hizmet alanları Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Projeleri

Kentsel Peyzaj Projeleri

Kırsal Peyzaj Projeleri

Site Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri

Villa Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri

BARTIN Adres Karaköy mah. Türbeyolu caddesi 301. Sokak güvenceler sitesi B Blok daire 7

74100 Bartin

Türkiye

+90-5466461101 www.eskizpeyzaj.com