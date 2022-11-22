ESKİZ MİMARLIK

Şirketimiz iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında hizmet vermektedir. Her iki alanda projelendirme, uygulama ve danışmanlık üzerine çalışmaktayız
- Hizmetler
- Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Projeleri
- Kentsel Peyzaj Projeleri
- Kırsal Peyzaj Projeleri
- Site Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri
- Villa Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri
- İç Mimarlık
- İç dekorasyon hizmetleri
- Hizmet alanları
- Bitkisel ve Yapısal Peyzaj Projeleri
- Kentsel Peyzaj Projeleri
- Kırsal Peyzaj Projeleri
- Site Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri
- Villa Bahçeleri Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri
- BARTIN
- Adres
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Karaköy mah. Türbeyolu caddesi 301. Sokak güvenceler sitesi B Blok daire 7
74100 Bartin
Türkiye
+90-5466461101 www.eskizpeyzaj.com