Desse Design Tasarım Uygulama ve Reklam Hizmetleri

DESSE DESIGN, çağın modern dinamiklerini kaliteli ve yenilikçi bir bakış açısıyla müşterilerine sunma hedefiyle kuruldu. 2010 yılında başladığı yolculuğunu 2013 yılında kurumsal alt yapıya taşıyan firma, köklü deneyimlerini profesyonel çalışma prensibiyle harmanladı.Güler yüzlü müşteri hizmetleri, disiplinli çalışma yöntemi ve geniş hizmet ağıyla farkını yaratan DESSE DESIGN, kısa sürede büyük bir ivme kazanmıştır. Mimari, iç mimari, mobilya, ofis mobilyaları, fuar stand, mutfak tasarımı, dış cephe modelleme, life style sahne tasarımı, organik modelleme, endüstriyel ürün ve makine render gibi pek çok profesyonel hizmet çeşidi; firmanın geniş hizmet yelpazesinde kendine yer bulmaktadır.Hizmet vermekte olduğu firmalara; web tasarım, 3D modelleme, katalog tasarımı, fotoğraf çekimi, insert ve broşür çalışmaları gibi önemli konularda kaliteli ve profesyonel bir çalışma anlayışı sunmaktadır. Ayrıca mimari ve iç mimari alanına dahil olan görselleştirme ve 3D animasyon filmleri de hazırlayarak, hizmet yelpazesini genişletmeyi sürdürmektedir.DESSE DESIGN, kurumsal firma sistemini keyifli ve güven dolu çalışma anlayışıyla buluşturmaktadır. Sektörel deneyimlerini, pek çok projeye aday gösterilen başarısını ve yurt içi/yurt dışı projelerdeki çözüm ortaklıklarından aldığı gururu müşterilerine sunan DESSE DESIGN, sektörde faaliyet gösteren firmaların proje tasarım aşamasındaki en etkin çözüm ortağı haline gelen görsel sanat atölyesi olma başarısını sürdürmektedir.DESSE DESIGN; alanında uzman ekibi, profesyonel hizmet anlayışı, geniş hizmet seçenekleri, 64 çekirdekli işlemci gücü ve 128 GB RAM kapasitesi barındıran Hardware yapısı ile en güvenilir çözüm ortağınız olmayı hedeflemektedir. Keyif ve kalite dolu ortamında çalışmalarını aralıksız sürdüren firma, müşteri beklentilerini en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlama güvencesi sunmaktadır.Siz hedeflerinize odaklanın, geri kalan her şey için DESSE DESIGN yanınızda...