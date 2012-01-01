Savfer Metal Sanat Atölyesi 1978 yılında kurulmuştur. İstanbul Ümraniye de bulunan atölyesinde geleneksel el işçiliği ile yaptığı sanatsal nitelikler barındıran butik çalışmaların yanı sıra seri üretime uygun makine ve ekipmanları ile faaliyetlerini uluslararası kalite standartları çalışma prensipleriyle sürdürmektedir.
Projeli ya da projesiz yapısal, mimari ve sanatsal her tür metal ve ferforje işlerinde tasarım, danışmanlık ve uygulama hizmetleriyle sektörün en seçkin tasarımcı, mimari ve inşaat firmalarının çözüm ortağı olmayı başaran şirketimiz,Türk demirciliği ve Türk sanatkârlığının dünyaya tanıtılmasına da önemli katkı sağlamıştır.
Firmamız, 2012 yılından itibaren İnternational Artist Blacksmith organizasyonlarına ülkemizi temsilen davet edilmiş, bu kapsamda düzenlenen uluslarası festival ve yarışmalarda çalışmalarıyla pek çok ödüle de layık görülmüştür.
- Hizmetler
- ferforje merdiven bahçe balkon ve pencere korkulukları
- ferforje bahçe ve bina kapıları
- ferforje sundurma kanopi markiz ve gazebolar
- metal mobilya aksesuarlar
- metal heykel ve objeler
- mimari ve yapısal çelik işleri
- Hizmet alanları
- yurtiçi ve yurtdışı
- Şirket ödülleri
- uluslararası yarışmalarda “Love is Burn”, “Dervish”, “Endles Power”, “Think Positive-Live Positive”, “Savaşı Durduran Türkü”, “Birds Want Peace” gibi sanatsal çalışmalarıyla en iyi obje, en iyi heykel, en iyi figür, en iyi tasarım, en iyi ekip gibi pek çok ödül
- Adres
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Baraj yolu Arzum Sok No 45 Esenkent Dudullu Ümraniye
34776 İstanbul
Türkiye
+90-2163140837 www.savfer.com
Savfer Metal Sanat Atölyesi