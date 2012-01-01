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savfer metal sanat atölyesi
Sanatçı & Zanaatkârlar İstanbul
Genel Bakış 10Projeler (10) 2Yeni Fikirler (2)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • metal yemek masası ve ferforje avize, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi Yemek OdasıMasalar Metal Altın Sarısı
    metal yemek masası ve ferforje avize
    metal heykel, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi
    metal heykel
    Ferforje Pencere Korkuluğu, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi Işıklıklar Demir/Çelik Siyah
    Ferforje Pencere Korkuluğu
    Ferforje Bahçe Korkuluğu, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi Ön avlu Demir/Çelik Siyah
    Ferforje Bahçe Korkuluğu
    ferforje balkon,teras korkulukları, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi Balkon Demir/Çelik Beyaz
    ferforje balkon,teras korkulukları
    ferforfe bina kapısı, savfer metal sanat atölyesi savfer metal sanat atölyesi Ön kapılar Demir/Çelik Ahşap rengi
    ferforfe bina kapısı
    Hepsini göster: 10 proje

    Savfer Metal Sanat Atölyesi 1978 yılında kurulmuştur. İstanbul Ümraniye de bulunan atölyesinde geleneksel el işçiliği ile yaptığı sanatsal nitelikler barındıran butik çalışmaların yanı sıra seri üretime uygun makine ve ekipmanları ile faaliyetlerini uluslararası kalite standartları çalışma prensipleriyle sürdürmektedir.

    Projeli ya da projesiz yapısal, mimari ve sanatsal her tür metal ve ferforje işlerinde tasarım, danışmanlık ve uygulama hizmetleriyle sektörün en seçkin tasarımcı, mimari ve inşaat firmalarının çözüm ortağı olmayı başaran şirketimiz,Türk demirciliği ve Türk sanatkârlığının dünyaya tanıtılmasına da önemli katkı sağlamıştır.

    Firmamız, 2012 yılından itibaren İnternational Artist Blacksmith organizasyonlarına ülkemizi temsilen davet edilmiş, bu kapsamda düzenlenen uluslarası festival ve yarışmalarda çalışmalarıyla pek çok ödüle de layık görülmüştür.  

    Hizmetler
    • ferforje merdiven bahçe balkon ve pencere korkulukları
    • ferforje bahçe ve bina kapıları
    • ferforje sundurma kanopi markiz ve gazebolar
    • metal mobilya aksesuarlar
    • metal heykel ve objeler
    • mimari ve yapısal çelik işleri
    Hizmet alanları
    yurtiçi ve yurtdışı
    Şirket ödülleri
    uluslararası yarışmalarda “Love is Burn”, “Dervish”, “Endles Power”, “Think Positive-Live Positive”, “Savaşı Durduran Türkü”, “Birds Want Peace” gibi sanatsal çalışmalarıyla en iyi obje, en iyi heykel, en iyi figür, en iyi tasarım, en iyi ekip gibi pek çok ödül
    Adres
    Baraj yolu Arzum Sok No 45 Esenkent Dudullu Ümraniye
    34776 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163140837 www.savfer.com
    Yasal mülkiyet

    Savfer Metal Sanat Atölyesi

    Değerlendirmeler

    Betül Sert
    İşini özenle ve hep daha iyi yapan sanat atölyesi...
    6 ay önce
    Haluk Turk
    Herşey itinali bir sanat eseri
    7 ay önce
    Mehmet Püsküller
    İdare edr
    11 ay önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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