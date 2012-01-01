Savfer Metal Sanat Atölyesi 1978 yılında kurulmuştur. İstanbul Ümraniye de bulunan atölyesinde geleneksel el işçiliği ile yaptığı sanatsal nitelikler barındıran butik çalışmaların yanı sıra seri üretime uygun makine ve ekipmanları ile faaliyetlerini uluslararası kalite standartları çalışma prensipleriyle sürdürmektedir.

Projeli ya da projesiz yapısal, mimari ve sanatsal her tür metal ve ferforje işlerinde tasarım, danışmanlık ve uygulama hizmetleriyle sektörün en seçkin tasarımcı, mimari ve inşaat firmalarının çözüm ortağı olmayı başaran şirketimiz,Türk demirciliği ve Türk sanatkârlığının dünyaya tanıtılmasına da önemli katkı sağlamıştır.

Firmamız, 2012 yılından itibaren İnternational Artist Blacksmith organizasyonlarına ülkemizi temsilen davet edilmiş, bu kapsamda düzenlenen uluslarası festival ve yarışmalarda çalışmalarıyla pek çok ödüle de layık görülmüştür.