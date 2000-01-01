butik ferforje

1978 yılında kurulan şirketimizle demirciliğin tüm branşlarında edindiğimiz deneyimi, tasarım yeteneğimizle birleştirerek, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığımız çalışmalarla Türk sanatkarlığının da temsilini misyon edindik. T.C Cumhurbaşkanlığı yabancı devlet başkanları konukevi ,Türkmenistan Devlet başkanlığı sarayı ve Türkmenbaşı konutu,Birleşik a.Arap Emirliği Abu Dabi Türk büyükelçiliği ,Rusya cami, Beykoz konakları, Alkent 2000, Pelikan Hill ,Kemer Country vb. bir çok projede ferforje merdiven korkuluğu, ferforje kapılar, ferforje bahçe korkuluğu ,ferforje mobilya ve aksesuar, ve muhtelif metal işleri “referans” niteliği taşıyan ve yarınlara kültür mirası olarak bırakacağımıza inandığımız çalışmalardan bazılarıdır.