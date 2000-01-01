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butik ferforje
Demircilik Istanbul
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Değerlendirmeler (4)
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    • butik ferforje
    butik ferforje
    butik ferforje
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    1978 yılında kurulan şirketimizle demirciliğin tüm branşlarında edindiğimiz deneyimi, tasarım yeteneğimizle birleştirerek, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığımız çalışmalarla Türk sanatkarlığının da temsilini misyon edindik. T.C Cumhurbaşkanlığı yabancı devlet başkanları konukevi ,Türkmenistan Devlet başkanlığı sarayı ve Türkmenbaşı konutu,Birleşik a.Arap Emirliği Abu Dabi Türk büyükelçiliği ,Rusya cami, Beykoz konakları, Alkent 2000, Pelikan Hill ,Kemer Country vb. bir çok projede ferforje merdiven korkuluğu, ferforje kapılar, ferforje bahçe korkuluğu ,ferforje mobilya ve aksesuar, ve muhtelif metal işleri “referans” niteliği taşıyan ve yarınlara kültür mirası olarak bırakacağımıza inandığımız çalışmalardan bazılarıdır.

    Hizmetler
    proje bazlı ferforje ve metal işleri
    Hizmet alanları
    • otel konut alışveriş merkezi
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    12. international blacksmith festival 2014 yılın  plastik heykel sanatları dalında birincilik ödülü
    Adres
    baraj yolu arzum sok no 45 esenkent dudullu
    34776 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163140837 www.butikferforje.com
    Yasal mülkiyet

    savaşlar inşaat dekorasyon san ve tic ltd şti

    Değerlendirmeler

    Mücahit Erdem Şahin
    7 ay önce
    Kadir Molla
    7 ay önce
    LEYLA DOGRULAR
    Professional , Unique and very talented artists on iron
    7 ay önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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