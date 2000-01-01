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Fey Home
Dekoratörler İstanbul
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Projeler

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    • Bir Kadın Bir Erkek, Fey Home Fey Home SanatHeykeller
    Bir Kadın Bir Erkek
    Fey Home Tasarımları, Fey Home Fey Home Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Mermer
    Fey Home Tasarımları, Fey Home Fey Home Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Fey Home Tasarımları, Fey Home Fey Home Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Mermer
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    Fey Home Tasarımları

    Adana doğumlu Feyiz Bahçecik, 2000 yılında Serap Batılı ve Müjde Bulgurluoğlu ile resim çalışmalarıma başlamıştır. Çalışmalarını Füge Demirok atölyesinde sürdürmektedir.

    Feyiz Bahçecik’in çalışmalarının yanı sıra hediyelik ve evinizde kullanabileceğiniz ürünlerin satışı yapılmaktadır.

    Hizmetler
    • Hediyelik eşya
    • sanatsal objeler
    • ev dekorasyonu
    • mutfak eşyaları
    • Heykel
    • biblo
    Hizmet alanları
    • ev
    • ofis ve bahçe ürünleri
    • istanbul
    Adres
    34340 İstanbul
    Türkiye
    +90-5320653880 www.facebook.com/feyhome
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