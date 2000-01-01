Adana doğumlu Feyiz Bahçecik, 2000 yılında Serap Batılı ve Müjde Bulgurluoğlu ile resim çalışmalarıma başlamıştır. Çalışmalarını Füge Demirok atölyesinde sürdürmektedir.
Feyiz Bahçecik’in çalışmalarının yanı sıra hediyelik ve evinizde kullanabileceğiniz ürünlerin satışı yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Hediyelik eşya
- sanatsal objeler
- ev dekorasyonu
- mutfak eşyaları
- Heykel
- biblo
- …
- Hizmet alanları
- ev
- ofis ve bahçe ürünleri
- istanbul
- Adres
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34340 İstanbul
Türkiye
+90-5320653880 www.facebook.com/feyhome