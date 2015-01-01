7boyut Mimarlık

Mimar ve İç Mimarlardan oluşan ekibimiz ile alışılmış kalıpları yıkmak üzere 2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda bir çok hayali gerçeğe kavuşturduk ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Her projede tekrardan uzak, yapıya özgü tasarımlar sunuyoruz.Tasarım anlayışımız olarak işlev ve estetiği bir arada yürütüyor hem iç hem de dış mekanda ruhunuza dokunan tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız projelerin bulunduğu konumda sizleri en iyi şekilde temsil edeceğinin garantisini veriyoruz.