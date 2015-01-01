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7boyut Mimarlık
Mimarlar Bursa
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    Mimar ve İç Mimarlardan oluşan ekibimiz ile alışılmış kalıpları yıkmak üzere 2015 yılında çıkmış olduğumuz bu yolda bir çok hayali gerçeğe kavuşturduk ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Her projede tekrardan uzak, yapıya özgü tasarımlar sunuyoruz.Tasarım anlayışımız olarak işlev ve estetiği bir arada yürütüyor hem iç hem de dış mekanda ruhunuza dokunan tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda yaptığımız projelerin bulunduğu konumda sizleri en iyi şekilde temsil edeceğinin garantisini veriyoruz.

    Hizmetler
    Mimarlık-İç Mimarlık-Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi Sur Yapı Marka Rezidans D Blok No:6/D Kat:11 D:71 Beşevler/Nilüfer/Bursa
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-5326787900 7boyut.com
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