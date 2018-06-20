CBN İÇ MİMARLIK 05326688364/02426061226

CBN İÇ MİMARLİK ekibi olarak yaratici çözümler sunuyor, yeni teknolojiyle mimariyi birlestiriyor, daima musterilerimizin rahatini düşünerek yasam alanlarında estetik, şık ve ergonomik mekanlar tasarliyoruz. İç Mimari Anahtar teslim proje, tasarim, insaat, mermer ve peyzaj alanlarında, profesyonel ekibimizle siz değerli müşterilerimiz'e hizmet vermekten dolayi mutluluk duyuyoruz.