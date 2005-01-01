ecemutfak dekorasyon nazmi ece

Firmamız 1994 yılında yaklaşık olarak 80 m2 alanda 8 kişi ile mobilya ve dekorasyon hizmeti vermeye başlamıştır. Gerek hizmet gerekse iş kalitesi olarak yıldan yıla büyüyen firmamız 2005 yılına kadar burada hizmer verdi. Daha sonra mülkiyeti bize ait olan 400 m2 alana imalat yeri olarak geçtik ve burada personel sayımızı 25 kişiye ulaştı. 2011 yılından sonra müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için imalatımızı 1500 m2 alanında hizmet vermeye başladık. İmalatımızda cncrotur destekli kesimler yapılmaktadır ve akrilik boya bölümü kendi bünyemizde bulunmaktadır. Firma filosundaki araç sayımız 2 iken 4'de çıkardık. Tehşir için mülkiyetimiz olan 400 m2 alanın Showroom olarak önce dış cephe giydirmelerini itinayla özel tasarım ile birleştirerek firmamızın iç yüzünü dışa yansıtmaya çalıştık. İçerisinde 2 bölüm pazarlama satış ofisi. 1 bölüm muhasebe ofisi. 1 bölüm müdür ofisi, 1 bölüm genel müdür ofisi, 2 adet ankastre teşhiri, 3 adet Hilton banyo standı, 8 adet mutfak standı, 16 adet mobilya kapı standı, 2 adet tv ünitesi showroomumuzda bulunmaktadır.