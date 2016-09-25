Gepettonun Atölyesi

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Depolama ihtiyacı bir evin düzenini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Ayakkabı ve portmanto gereçlerini depolanması için, giriş holü ya da koridorlar için özel tasarlanan ayakkabılık modelleri kullanılır.
Modern şehir yaşantısında ve dış görünümün oldukça önem kazandığı günümüz dünyasında gerek gündelik hayatımızda gerekse de iş yaşamında kıyafetlerimizin oldukça büyük bir yeri var.
Giyinme odası ve antre gibi alanların olmazsa olmaz mobilyası ayakkabılıklar için
birbirinden farklı ve şık alternatifler görmeye ne dersiniz?
Homify ekibi olarak bu yazımızı ayakkabılarınızı kolay ve
sağlıklı bir şekilde muhafaza…