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Sistem Mimarlık &amp; Çelik Konstrüksiyon
Demircilik İstanbul
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    Sistem Mimarlık & Çelik Konstrüksiyon

    Sistem Mimarlık Çelik konstrüksiyon yapılar inşa etmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse çelik konstrüksiyon binalar, konutlar, fabrikalar vs. yanı sıra mevcut binaların çelik çatıları ve yönetmelik gereği zorunlu olan çelik konstrüksiyon yangın merdivenlerini inşa etmekteyiz. 

    Hizmetler
    • çelik konstrüksiyon
    • çelik çatı
    • yangın merdiveni
    • cephe kaplama
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Kemerdere Mah. Saadet Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul
    34334 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164665471 www.sistemicmimarlik.com
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