Sistem Mimarlık Çelik konstrüksiyon yapılar inşa etmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse çelik konstrüksiyon binalar, konutlar, fabrikalar vs. yanı sıra mevcut binaların çelik çatıları ve yönetmelik gereği zorunlu olan çelik konstrüksiyon yangın merdivenlerini inşa etmekteyiz.
- Hizmetler
- çelik konstrüksiyon
- çelik çatı
- yangın merdiveni
- cephe kaplama
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Kemerdere Mah. Saadet Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul
34334 İstanbul
Türkiye
+90-2164665471 www.sistemicmimarlik.com