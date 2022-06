Ora Etc, 2013 yılında Moda'da ki yerini aldı. Sakinleri gibi Ora da kalabalıktan uzak, ara bir sokakta. Bilenlerin uğradıkları, yoldan geçenlerin camına yapışarak içeridekileri görmeye çalıştıkları, giderek renklenen bir ikinci el eşya dükkanı burası.

Kuşakların, renklerin, objelerin, eşyaların bir eve ait ne varsa her şeyin bir arada olduğu bir yer Ora. Kalabalık ve büyük bir aile düşünün, bütün odalarının bir odaya toplandığı bir yer Ora. Daktilodan fotoğraf makinesine, vantilatörden radyo pikap'a kadar yaşayan, unutulmayan, günlük kullanıma yönelik her şeyi bulabileceğiniz küçük bir mola yeri aynı zamanda. Eskiyi yeniden kullanılabilir hale getiren Ora, eskilerle yaşamayı seven herkesin sevebileceği bir dükkan.