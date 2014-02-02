현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ora Etc.
Online Mağazalar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ora Etc., Ora Etc. Ora Etc. İç Dekorasyon
    Ora Etc., Ora Etc. Ora Etc. İç Dekorasyon
    Ora Etc., Ora Etc. Ora Etc. İç Dekorasyon
    +3
    Ora Etc.

    Ora Etc, 2013 yılında Moda'da ki yerini aldı. Sakinleri gibi Ora da kalabalıktan uzak, ara bir sokakta. Bilenlerin uğradıkları, yoldan geçenlerin camına yapışarak içeridekileri görmeye çalıştıkları, giderek renklenen bir ikinci el eşya dükkanı burası.

    Kuşakların, renklerin, objelerin, eşyaların bir eve ait ne varsa her şeyin bir arada olduğu bir yer Ora. Kalabalık ve büyük bir aile düşünün, bütün odalarının bir odaya toplandığı bir yer Ora. Daktilodan fotoğraf makinesine, vantilatörden radyo pikap'a kadar yaşayan, unutulmayan, günlük kullanıma yönelik her şeyi bulabileceğiniz küçük bir mola yeri aynı zamanda. Eskiyi yeniden kullanılabilir hale getiren Ora, eskilerle yaşamayı seven herkesin sevebileceği bir dükkan.

    Hizmetler
    • ikinci el eşya
    • obje
    • koleksiyon
    • Mobilya
    • hediye
    • dekorasyon
    • geri dönüşüm
    • röprodüksiyon
    • Restorasyon
    • tasarım Eskici.
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Caferağa Mah. Safa Sk. No:10B Moda/ Kadıköy
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-5399109012 www.oraetc.com

    Değerlendirmeler

    Karolina Przybyslawska
    Meble z duszą, właściciel jest bardzo pomocny. Serdecznie polecam!
    7 ay önce
    Nesin Alt
    Prachtige winkel met veel mooie producten, een echte aanrader om langs te gaan als je een fan bent van authentieke spullen!! Hele goede service ook.
    7 ay önce
    Serhan Seven
    neredeyse 4 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element