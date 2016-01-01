2014 yılından bu yana en önemli önceliği "Kalite" olan ROSSO HOME, üretim kalitesi ve teknik servis hizmetlerinde dünya standartlarının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Tasarımda, üretimde, satış ve satış sonrası hizmetlerimizdeki kalite anlayışımız ile ürünlerimiz her aşamada kalite kriterlerimiz doğrultusunda kontrol edilmektedir.
- Hizmetler
- İsteğe bağlı özel ölçü ürünleri Mobilya ve aksesuar alanında geniş ürün gamına sahip
- her zaman alternatif yaratan ve müşteri beğenisini geniş ürün seçenekleri ile dinamik tutmaktayız.
- Modern Ev Mobilyaları Klasik Mobilya
- istanbul
- Türkiye
- Tüm Dünya Ülkeleri
- Adres
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Çamlık Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 56/A
34000 İstanbul
Türkiye
+90-2166404155 www.rossohome.com