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Rosso Home
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
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    • Tesla Koltuk Takımı, Rosso Home Rosso Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Tesla Koltuk Takımı, Rosso Home Rosso Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Tesla Koltuk Takımı, Rosso Home Rosso Home Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +2
    Tesla Koltuk Takımı
    Glade Yatak Odası Takımı, Rosso Home Rosso Home Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Glade Yatak Odası Takımı
    Art Yatak Odası Takımı, Rosso Home Rosso Home Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Art Yatak Odası Takımı

    2014 yılından bu yana en önemli önceliği "Kalite" olan ROSSO HOME, üretim kalitesi ve teknik servis hizmetlerinde dünya standartlarının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Tasarımda, üretimde, satış ve satış sonrası hizmetlerimizdeki kalite anlayışımız ile ürünlerimiz her aşamada kalite kriterlerimiz doğrultusunda kontrol edilmektedir.

    Hizmetler
    • İsteğe bağlı özel ölçü ürünleri Mobilya ve aksesuar alanında geniş ürün gamına sahip
    • her zaman alternatif yaratan ve müşteri beğenisini geniş ürün seçenekleri ile dinamik tutmaktayız.
    • Modern Ev Mobilyaları Klasik Mobilya
    • istanbul
    • Türkiye
    • Tüm Dünya Ülkeleri
    Adres
    Çamlık Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No : 56/A
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166404155 www.rossohome.com

    Değerlendirmeler

    Umit Aksu
    neredeyse 4 yıl önce
    Selamettin Güner
    neredeyse 4 yıl önce
    İbrahim Memiç
    😀😀😀😀
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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