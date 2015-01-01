Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)

ADALILAR MOBİLYA - İNNOVATİONLİVİNG

Yarım Asırdan fazla tecrübesiyle binlerce evi süsleyen Adalılar Mobilya ^^Yaşam Alanınızı Genişletin^^ mottosuyla yaklaşık 10 senedir temsilcisi olduğu innovationliving firmasının urunlerini beğeninize sunmaktadır.Konut sektöründeki değişikliklerle artık dar alanlardayaşamak sorun olmaktan çıkıyor. İnnovationliving urunleri dar alanlarda fonksiyonel yatak olabilen kanepe , koltuk ve daybed modelleri ile minimalist tasarımlarla ve İskandinav sağlamlığıyla evlerinize şık yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Yaklaşık 95 ulkede satış noktası bulunan İnnovationliving Adalılar Mobilya nın tecrübesi ve güvenirliği ile İstanbul da bulunan 3.500 m2 Modoko showroom unda sergilenmektedir. Stoklu çalışma yöntemi ile uzun sure beklemeden teslimat en hızlı ve en kısa zamanda yapılmaktadır.