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Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG)
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 23Projeler (23) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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    • DUBLEXO MODERN YATAKL KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Mavi
    DUBLEXO MODERN YATAKL KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Mavi
    DUBLEXO MODERN YATAKL KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Mavi
    +4
    DUBLEXO MODERN YATAKL KANEPE
    SUPREMAX YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Gri
    SUPREMAX YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Gri
    SUPREMAX YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Metal Gri
    +3
    SUPREMAX YATAKLI KANEPE
    GHIA DAYBED, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mavi
    GHIA DAYBED, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mavi
    GHIA DAYBED, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Mavi
    +4
    GHIA DAYBED
    CUBED 160 WOOD YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Gri
    CUBED 160 WOOD YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Gri
    CUBED 160 WOOD YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Gri
    +4
    CUBED 160 WOOD YATAKLI KANEPE
    ASLAK MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Kahverengi
    ASLAK MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Kahverengi
    ASLAK MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Kahverengi
    +3
    ASLAK MODERN YATAKLI KANEPE
    BALDER MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap
    BALDER MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap
    BALDER MODERN YATAKLI KANEPE, Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Adalılar Mobilya (İNNOVATİONLİVİNG) Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap
    +5
    BALDER MODERN YATAKLI KANEPE
    Hepsini göster: 23 proje

    ADALILAR MOBİLYA - İNNOVATİONLİVİNG                            

    Yarım Asırdan fazla tecrübesiyle binlerce evi süsleyen   Adalılar Mobilya ^^Yaşam Alanınızı Genişletin^^ mottosuyla yaklaşık 10 senedir temsilcisi olduğu innovationliving firmasının urunlerini beğeninize sunmaktadır.Konut sektöründeki değişikliklerle artık dar alanlardayaşamak sorun olmaktan çıkıyor. İnnovationliving urunleri dar alanlarda fonksiyonel yatak olabilen kanepe , koltuk ve daybed modelleri ile  minimalist tasarımlarla ve İskandinav sağlamlığıyla evlerinize şık yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

    Yaklaşık 95 ulkede satış noktası bulunan İnnovationliving Adalılar Mobilya nın tecrübesi ve güvenirliği ile İstanbul da bulunan 3.500 m2  Modoko showroom unda sergilenmektedir. Stoklu çalışma yöntemi ile uzun sure beklemeden teslimat en hızlı ve en kısa zamanda yapılmaktadır.  

    Hizmetler
    • Parekende satış
    • özel tasarım
    • toptan satış
    • Kişiye Özel Mobilya
    • dekorasyon
    Hizmet alanları
    Mobilya ve halı ve aksesuar
    Adres
    Y.DUDULLU MODOKO SAN.SİTESİ 5.CADDE NO:2817B UMRANIYE
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165409768 www.innovationliving-tr.com

    Değerlendirmeler

    Reyhan Demirhan
    Iskandinav koltuk takimini Adalar mobilyadan aldim.Bukadar guzel,bukadar kullanisli ve bukadar dayanikli bir urun hic kullanmamistim. Ayrica yillar sonra bile olusan sorunumu (tamamen cocuklarimin hatasi)muracat ettigim gun icinde aninda hemde hic ucret talep etmeden halleden Cengiz bey ve teknik ekibe de Cok tesekkur .
    9 ay önce
    Burak Reis
    Son derece kaliteli üretimleri var. Ayrıca çok başarılı İskandinav mobilya çözümleri bulmak mümkün. Sin derece yardımcı ve çözüm odaklı çalışıyorlar.
    11 ay önce
    MURAT HACIHASANOĞLU
    10 ay önce mutfak yemek masası aldım rayları bozuldu kapaklar kendiliğinden açılıp kapanıyo firmaya telefon ettim sorunu bildirdim çok ilgililer hemen sorun çözüldü kendilerine teşekkür ederim işlerini severek ve dürüst yapıyolar tavsiye ederimmm firmayıı
    10 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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