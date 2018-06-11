5333514937,şişli fulya mobilya montaj servisi,rumeli hisarı,nişantaşı,feriköy,cihangir,marangoz servisi,gülbağ,gayrettepe,mecidiyeköy
- Hizmet alanları
- 5333514937
- şişli fulya mobilya montaj servisi
- rumeli hisarı
- nişantaşı
- feriköy
- cihangir
- marangoz servisi
- gülbağ
- gayrettepe
- mecidiyeköy
- istanbul
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- 5333514937,şişli fulya mobilya montaj servisi,rumeli hisarı,nişantaşı,feriköy,cihangir,marangoz servisi,gülbağ,gayrettepe,mecidiyeköy
- Adres
-
gayrettepe
34119 Istanbul
Türkiye
+90-5333514937
Yasal mülkiyet
5333514937,şişli fulya mobilya montaj servisi,rumeli hisarı,nişantaşı,feriköy,cihangir,marangoz servisi,gülbağ,gayrettepe,mecidiyeköy