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Terraqua Design
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Kafa şekilli saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Ev İçiBitki & Aksesuarlar Seramik Rengarenk
    Kafa şekilli saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Ev İçiBitki & Aksesuarlar Seramik Rengarenk
    Kafa şekilli saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Ev İçiBitki & Aksesuarlar Seramik Gri
    +11
    Kafa şekilli saksılar
    La Casa Yeşilköy - Masalar için seramik saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler Seramik Rengarenk
    La Casa Yeşilköy - Masalar için seramik saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler Seramik Rengarenk
    La Casa Yeşilköy - Masalar için seramik saksılar, Terraqua Design Terraqua Design Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler Seramik Rengarenk
    +5
    La Casa Yeşilköy - Masalar için seramik saksılar
    Los Altos İstanbul Kaktüs Bahçesi, Terraqua Design Terraqua Design Kayalı bahçe Taş Rengarenk
    Los Altos İstanbul Kaktüs Bahçesi, Terraqua Design Terraqua Design Kayalı bahçe Taş Rengarenk
    Los Altos İstanbul Kaktüs Bahçesi, Terraqua Design Terraqua Design Kayalı bahçe Taş Rengarenk
    +7
    Los Altos İstanbul Kaktüs Bahçesi
    Kitap saksı, Terraqua Design Terraqua Design Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
    Kitap saksı, Terraqua Design Terraqua Design İç Dekorasyon
    Kitap saksı, Terraqua Design Terraqua Design Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
    Kitap saksı
    Bot saksı, Terraqua Design Terraqua Design BahçeBitki & Çiçekler
    Bot saksı, Terraqua Design Terraqua Design İç Dekorasyon
    Bot saksı, Terraqua Design Terraqua Design BahçeSaksı & Vazolar
    +1
    Bot saksı

    Gün geçtikçe insanlar doğanın değerini anlamaya başlıyor. Yeşile duyulan özlem, ev ve iş yerlerimizdeki bitki nüfusunu arttırıyor. 

    Biz de bu özlemi gidermek için yaşam alanınıza uygun bitkileri, dekoratif çözümlerle size sunuyoruz. Yaşadığınız ortamı yeşillendirirken aynı zamanda bitkinizin “dış görünüşü”ne de özen gösteriyoruz. 

    Hizmetler
    • Dilediğiniz bitkilerden özel tasarımlar
    • ​Özel günler için siparişler
    • ​Mekan yeşillendirme ve ortama uygun tasarımlar
    • ​Çocuklar ve gençler için tohum ve bitki eğitimi
    • ​Bireysel ve kurumsal workshop’lar
    • ​Düğün düzenlemeleri ve sukulent gelin buketi-tacı ve damat yakalığı
    • ​Mineral taş-seramik ve teraryum kolyeler.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Beşiktaş İstanbul
    Türkiye
    +90-5459783578 terraquadesign.com
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