Terraqua Design

Küçük köşelerde oluşturabileceğiniz 18 mini bahçe fikri

Bahçeli bir ev herkesin hayallerini süsler ancak elbette şehirlerde bahçeli bir eve sahip olmak pek kolay değil ve çoğumuz küçük balkonlu ya da hiç açık alanı olmayan apartman dairelerinde yaşıyoruz.

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