Terraqua Design

Gün geçtikçe insanlar doğanın değerini anlamaya başlıyor. Yeşile duyulan özlem, ev ve iş yerlerimizdeki bitki nüfusunu arttırıyor.
Biz de bu özlemi gidermek için yaşam alanınıza uygun bitkileri, dekoratif çözümlerle size sunuyoruz. Yaşadığınız ortamı yeşillendirirken aynı zamanda bitkinizin “dış görünüşü”ne de özen gösteriyoruz.
- Hizmetler
- Dilediğiniz bitkilerden özel tasarımlar
- Özel günler için siparişler
- Mekan yeşillendirme ve ortama uygun tasarımlar
- Çocuklar ve gençler için tohum ve bitki eğitimi
- Bireysel ve kurumsal workshop’lar
- Düğün düzenlemeleri ve sukulent gelin buketi-tacı ve damat yakalığı
- Mineral taş-seramik ve teraryum kolyeler.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Beşiktaş İstanbul
Türkiye
+90-5459783578 terraquadesign.com