Sude Camgöz İç Mimarlık

Mutfak için 11 tabure modeli

Ortalama bir aile için mutfak, evde en çok vakit geçirilen alanlardan biridir. Hafta içi çocukların ev ödevi ya da öğleden sonra bir yorgunluk kahvesi içmek gibi günlük aktiviteler genellikle mutfakta yemek masası üzerinde yapılır.

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