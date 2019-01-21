Tasarım ve dekorasyon alanında kendi bünyesinde imalat ve hizmet imkanı sunan Tetradecor, aynı zamanda da dünya genelinde yapı malzemeleri alanında yüksek standartlarda üretim yapan bir çok firmanın ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

Mekanların ya da ürünlerin konseptlerini oluştururken kullanıcının sosyal yaşantısı, alışkanlıkları, ihtiyaçları, arayışları en önemli rehberimizdir.

Danışanlarımızın yenilikçi arayışlarını tecrübelerimizle yoğurup, teknik detaylarla birleştirip, mutlu, huzurlu ve rahat hissetmelerini sağlıyoruz