현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
tetradecor
Dekoratörler İstanbul
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Textile Backing Wallpaper, tetradecor tetradecor Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    Textile Backing Wallpaper
    Zekeriyaköy, deck & mobilya uygulama, tetradecor tetradecor Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
    Zekeriyaköy, deck & mobilya uygulama, tetradecor tetradecor Balkon
    Zekeriyaköy, deck & mobilya uygulama, tetradecor tetradecor Balkon
    +7
    Zekeriyaköy, deck & mobilya uygulama
    Bostancı konut, Mobilya tasarım & uygulama, tetradecor tetradecor Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Bostancı konut, Mobilya tasarım & uygulama, tetradecor tetradecor Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler
    Bostancı konut, Mobilya tasarım & uygulama, tetradecor tetradecor Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +10
    Bostancı konut, Mobilya tasarım & uygulama
    Wallpaper, tetradecor tetradecor Modern Duvar & Zemin
    Wallpaper, tetradecor tetradecor Modern Duvar & Zemin
    Wallpaper, tetradecor tetradecor Modern Duvar & Zemin
    +2
    Wallpaper
    Flooring , Istanbul, Turkey, tetradecor tetradecor Zeminler
    Flooring , Istanbul, Turkey, tetradecor tetradecor Zeminler
    Flooring , Istanbul, Turkey, tetradecor tetradecor Zeminler
    Flooring , Istanbul, Turkey
    Ritim İstanbul- Konut Mobilyaları, tetradecor tetradecor Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Ritim İstanbul- Konut Mobilyaları, tetradecor tetradecor Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Ritim İstanbul- Konut Mobilyaları, tetradecor tetradecor Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    +5
    Ritim İstanbul- Konut Mobilyaları
    Hepsini göster: 15 proje

    Tasarım ve dekorasyon alanında kendi bünyesinde imalat ve hizmet imkanı sunan Tetradecor, aynı zamanda da dünya genelinde yapı malzemeleri alanında yüksek standartlarda üretim yapan bir çok firmanın ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

    Mekanların ya da ürünlerin konseptlerini oluştururken kullanıcının sosyal yaşantısı, alışkanlıkları, ihtiyaçları, arayışları en önemli rehberimizdir. 

    Danışanlarımızın yenilikçi arayışlarını tecrübelerimizle yoğurup, teknik detaylarla birleştirip,  mutlu, huzurlu ve rahat hissetmelerini sağlıyoruz

    Hizmetler
    • Mobilya tasarım ve üretimi
    • Zemin kaplamaları
    • Duvar Kaplamaları
    Hizmet alanları
    dekorasyon ve İstanbul
    Adres
    Bağdat Caddesi, Rüştiye Sokak
    34726 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163373055 www.tetradecor.com

    Değerlendirmeler

    mehmet gogusgeren
    2 yıldan fazla önce
    Gokhan Gocgun
    yaklaşık 2 yıl önce
      Add SEO element