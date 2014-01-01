5333514937,akaretler marangoz,mobilyamontajservisi,harbiye,kurtuluş,nişantaşı,gülbağ,gayrettepe,etiler
- Hizmet alanları
- 5333514937
- akaretler marangoz
- mobilyamontajservisi
- harbiye
- kurtuluş
- nişantaşı
- gülbağ
- gayrettepe
- etiler
- istanbul
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- 5333514937,akaretler marangoz,mobilyamontajservisi,harbiye,kurtuluş,nişantaşı,gülbağ,gayrettepe,etiler
- Adres
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akaretler
34115 Istanbul
Türkiye
+90-5333514937
Yasal mülkiyet
5333514937,akaretler marangoz,mobilyamontajservisi,harbiye,kurtuluş,nişantaşı,gülbağ,gayrettepe,etiler