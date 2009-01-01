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EVKA
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
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    • EVKA.com'da yer alan tüm ürünler kendi imalatımızdır.
     

    1980 yılında mobilya imalatına başlayan firmamız edindiği tecrübeyle 2009 yılında online alışveriş sektörüne NarModern olarak başlamıştır.

    Özel tasarım mobilyaların ve her türlü dekorasyon-aksesuar ürünlerinin satıldığı NarModern, ürün yelpazesini genişleterek sadece kendi imalatı olan ürünlerin satışı için 2014 yılında yenilenmiş ve EVKA ismiyle hizmetinize açılmıştır.

      

      

    EVKA  bir Defne İnşaat kuruluşudur.

    www.defneyapi.com

    Hizmetler
    • Mobilya
    • dekorasyon
    • Proje
    • tasarım
    • uygulama
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    06080 Ankara
    Türkiye
    +90-3123511256 www.evka.com
    Yasal mülkiyet

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