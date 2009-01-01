EVKA.com'da yer alan tüm ürünler kendi imalatımızdır.
1980 yılında mobilya imalatına başlayan firmamız edindiği tecrübeyle 2009 yılında online alışveriş sektörüne NarModern olarak başlamıştır.
Özel tasarım mobilyaların ve her türlü dekorasyon-aksesuar ürünlerinin satıldığı NarModern, ürün yelpazesini genişleterek sadece kendi imalatı olan ürünlerin satışı için 2014 yılında yenilenmiş ve EVKA ismiyle hizmetinize açılmıştır.
EVKA bir Defne İnşaat kuruluşudur.
www.defneyapi.com
- Hizmetler
- Mobilya
- dekorasyon
- Proje
- tasarım
- uygulama
- Hizmet alanları
- Ankara
- Adres
-
06080 Ankara
Türkiye
+90-3123511256 www.evka.com
Yasal mülkiyet
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