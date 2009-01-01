EVKA.com'da yer alan tüm ürünler kendi imalatımızdır.



1980 yılında mobilya imalatına başlayan firmamız edindiği tecrübeyle 2009 yılında online alışveriş sektörüne NarModern olarak başlamıştır.

Özel tasarım mobilyaların ve her türlü dekorasyon-aksesuar ürünlerinin satıldığı NarModern, ürün yelpazesini genişleterek sadece kendi imalatı olan ürünlerin satışı için 2014 yılında yenilenmiş ve EVKA ismiyle hizmetinize açılmıştır.

EVKA bir Defne İnşaat kuruluşudur.

www.defneyapi.com