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Duvarium
Duvar Kağıdı & Boyamaları Istanbul
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    • Duvarium, 100 bini aşkın ürün yelpazesiyle sektörde lider markalardan biri konumunda olan, duvar kağıdı, 3D poster duvar kağıdı, duvar tasarım objeleri ve ev dekorasyon ürünlerinin satışının yapıldığı online alışveriş sitesidir. Gün geçtikçe ürün sayısını artırarak büyümeye devam eden Duvarium, çeşitli ödeme kolaylıkları ve kampanyaları ile müşterilerine pek çok imkan sunmaktadır. %100 müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek hizmet hayatını sürdürmektedir. 

    Hizmetler
    • online satış
    • satış öncesi ve sonrası destek
    • müşteriye özel aplikasyonlar
    • özel ölçü poster imalatı
    Hizmet alanları
    • duvar kağıdı
    • 3d duvar kağıdı
    • poster duvar kağıdı
    • duvar tasarımı
    • duvar dekorasyonu
    • ev dekorasyonu
    • ev tekstili
    • istanbul
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Siyavuşpaşa mah. Mustafa Kemal Paşa cad. Çavdar sok. No:8
    34182 Istanbul
    Türkiye
    +90-8508850013 www.duvarium.com
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