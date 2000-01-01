Pemode Bahçe Mobilyaları

Kuruluşumuz 1995 yılından beri mobilya sektöründe faaliyet gösteren, 2005 yılından bu yana da bahçe mobilyaları üreten bir aile şirketidir. Son yıllarda çalışmalarımızı Aida Swings markası adı altında ahşap salıncak üretimi konusunda yoğunlaştırdık. Deneyimimizi ve teknik donanımımızı yenilikçi bir yaklaşımla birleştirerek ahşap salıncak üretiminde "uzman üretici" olarak ülkemizde ve yurt dışında söz sahibi lider bir marka olmayı hedefliyoruz.