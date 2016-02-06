Cengiz İnşaat İçmimarlık

Temelden çatıya inşaat konusunda 17 yıllık tecrübeye ek olarak iç mimarlık, tadilat, proje uygulama ve kişisel mobilya tasarımı alanlarında da hizmet veren firmamız, 2000 yılında sektörün öncü bir firmasıyla birlikte iş ortaklığı modeliyle yola çıkmış olup 2015 yılından beri Cengiz İnşaat adı altında profesyonel faaliyetlerine devam etmektedir.