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Cengiz İnşaat İçmimarlık
İç Mimarlar Balikesir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • CENGİZ İNŞAAT İLK OFİS PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Ticari alanlar
    CENGİZ İNŞAAT İLK OFİS PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Ticari alanlar
    CENGİZ İNŞAAT İLK OFİS PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Ticari alanlar
    +1
    CENGİZ İNŞAAT İLK OFİS PROJESİ
    H.B.E. EVİ PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Merdivenler
    H.B.E. EVİ PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Kırsal Mutfak
    H.B.E. EVİ PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Kırsal Banyo
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    H.B.E. EVİ PROJESİ
    Ç.E. EVİ KOMPLE DEKORASYON PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Ç.E. EVİ KOMPLE DEKORASYON PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    Ç.E. EVİ KOMPLE DEKORASYON PROJESİ, Cengiz İnşaat İçmimarlık Cengiz İnşaat İçmimarlık Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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    Ç.E. EVİ KOMPLE DEKORASYON PROJESİ

    Temelden çatıya inşaat konusunda 17 yıllık tecrübeye ek olarak iç mimarlık, tadilat, proje uygulama ve kişisel mobilya tasarımı alanlarında da hizmet veren firmamız, 2000 yılında sektörün öncü bir firmasıyla birlikte iş ortaklığı modeliyle yola çıkmış olup 2015 yılından beri  Cengiz İnşaat adı altında profesyonel  faaliyetlerine devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İç mimari proje ve uygulama
    • Anahtar teslim inşaat
    • Tadilat taahhüt işleri
    • Mutfak Banyo ve kişiye özel mobilya tasarımı
    Hizmet alanları
    • İç mimarlık
    • İnşaat
    • Tadilat
    • Renovasyon
    • Taahhütlü işler
    • Balikesir
    Adres
    Akçay Mah. 442.Sokak No:5/2 Edremit
    10300 Balikesir
    Türkiye
    +90-2663843663 www.ozcengizinsaat.com
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