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ZOE TASARIM
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Özel bir takı markası, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    Özel bir takı markası, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    Özel bir takı markası
    mobilya tasarımı, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    mobilya tasarımı, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    mobilya tasarımı
    CAFE, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    CAFE, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    CAFE, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    +1
    CAFE
    YUSUF LİDER OFİSİ, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    YUSUF LİDER OFİSİ, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    YUSUF LİDER OFİSİ, ZOE TASARIM ZOE TASARIM İç Dekorasyon
    +1
    YUSUF LİDER OFİSİ

    "Hayalleriniz Gerçekleriniz Olsun..."

    Yüksek mimar Zeycan Barış ve mimar Özlem Çakıroğlu Pedis özel sektördeki uzun yılların tecrübesini ZOE TASARIM adı altında birleştirerek; farklı fikirleri ve farklı tasarımları projelerinde sizlere sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm mobilya imalat ve tasarımları konusunda hizmetinizdeyiz.

    Hizmetler
    • İç mekan tasarımı
    • mobilya tasarım ve imalatı
    • mimari proje
    • dekorasyon projesi
    • tadilat ve uygulamalarda hizmetinizdeyiz.
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE ve YURT DIŞI
    Adres
    Fatih mah. Sanayi cad. No:5/1 Sarnıç-Gaziemir
    35410 İzmir
    Türkiye
    +90-5332413661 www.zoetasarim.com
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