"Hayalleriniz Gerçekleriniz Olsun..."

Yüksek mimar Zeycan Barış ve mimar Özlem Çakıroğlu Pedis özel sektördeki uzun yılların tecrübesini ZOE TASARIM adı altında birleştirerek; farklı fikirleri ve farklı tasarımları projelerinde sizlere sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm mobilya imalat ve tasarımları konusunda hizmetinizdeyiz.