"Hayalleriniz Gerçekleriniz Olsun..."
Yüksek mimar Zeycan Barış ve mimar Özlem Çakıroğlu Pedis özel sektördeki uzun yılların tecrübesini ZOE TASARIM adı altında birleştirerek; farklı fikirleri ve farklı tasarımları projelerinde sizlere sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı tüm mobilya imalat ve tasarımları konusunda hizmetinizdeyiz.
- Hizmetler
- İç mekan tasarımı
- mobilya tasarım ve imalatı
- mimari proje
- dekorasyon projesi
- tadilat ve uygulamalarda hizmetinizdeyiz.
- Hizmet alanları
- TÜRKİYE ve YURT DIŞI
- Adres
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Fatih mah. Sanayi cad. No:5/1 Sarnıç-Gaziemir
35410 İzmir
Türkiye
+90-5332413661 www.zoetasarim.com