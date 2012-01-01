Bahçe Moda Park-Bahçe Mobilyaları ve Ahşap Uygulama

1993 yılından beri kereste sektöründe faliyet gösteren firmamız 2012 yılından itibaren Bahçe Moda markası ile Park-Bahçe mobilyaları üretimine başlamıştır.

Kamelya,veranda,çocuk oyun parkı gibi ürünlerin yanısıra dış mekanda ahşabın dokunduğu tüm uygulamalarda belediyeler,inşaat firmaları ve 1000'lerce bireysel müşterimize hizmet vermekteyiz.

Kamelya, Veranda, Çocuk parkları, Ahşap Ev, Oturma grupları, Ahşap saksı üretimini ve tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürün gruplarından bazılarıdır.

Konusunda uzman ekibimiz ile tasarım aşamasından kullanım aşamasına kadar % 100 müşteri memnuniyeti ilkemiz ile hizmetinizdeyiz.

Sizde yaptırmak istediğiniz her türlü ahşap uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz !