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Bahçe Moda Park-Bahçe Mobilyaları ve Ahşap Uygulama
Bahçe Ürünleri Bursa
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Değerlendirmeler (9)
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    • 1993 yılından beri kereste sektöründe faliyet gösteren firmamız 2012 yılından itibaren Bahçe Moda markası ile Park-Bahçe mobilyaları üretimine başlamıştır.

    Kamelya,veranda,çocuk oyun parkı gibi ürünlerin yanısıra  dış mekanda ahşabın dokunduğu tüm uygulamalarda belediyeler,inşaat firmaları ve 1000'lerce bireysel müşterimize hizmet vermekteyiz.

    Kamelya, Veranda, Çocuk parkları, Ahşap Ev,  Oturma grupları, Ahşap saksı üretimini ve tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürün gruplarından bazılarıdır. 

    Konusunda uzman ekibimiz ile tasarım aşamasından kullanım aşamasına kadar % 100 müşteri memnuniyeti ilkemiz ile hizmetinizdeyiz. 

    Sizde yaptırmak istediğiniz her türlü ahşap uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz !

    Hizmetler
    • Park bahçe mobilyaları
    • çocuk oyun parkları
    • Kamelya
    • Gazebo
    • Veranda
    • Ahşap Merdiven
    • Ahşap ev
    Hizmet alanları
    • Kamelya
    • kameriye
    • ÇOCUK OYUN GRUBU
    • Veranda
    • çardak
    • Bahçe Mobilyaları
    • AHŞAP SAKSI
    • Bursa
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Beşevler Sanayi Sitesi 76. Blok No:59-60 Nilüfer
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-2244510247 www.bahcemoda.com

    Değerlendirmeler

    Alper Altan
    Çok yoğunlar, ne hizmet istediğinizi önceden arayıp sorun. Mağazaya gitmek zaman kaybı.
    22 gün önce
    Hasan Fatih AKIN
    Ölçü alındı saksılarım zamanında teslim edildi. Kusursuz. İlgili ve kaliteli hizmet veren bir firma. Teşekkür ederim.
    3 ay önce
    Levent Yildirim
    Değerli bir esnaf ahşap la ilgili her konuda yardımını esirgemez kendi atölyesi de var ahşapla ilgili aradığınız her şey burda
    3 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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