현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Anadolu Transport
Nakliye şirketleri Bursa
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Anadolu Transport Bursa’da lider bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken müşterilerin zaman içerisinde değişen tercihlerine göre firma içinde iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşterilerimizin eşyalarının hasar görmeden nakliyesini gerçekleştirmeyi sürdürmek adına özel araçlar tasarladık. Bu araçların iç dizaynında sarsıntılara karşı eşyaların yerinden hareket ederek zarar görmemesi için özel kasa dizaynı planlayarak ihtiyaçlara uygun araçlara sahip olduk.

    2+2 olan bir evin tüm eşyalarını 30 metreküp kapasiteli aracımız alabilmektedir.3+1 ev taşımalarında ise firmamız ve müşterilerimiz tarafınca tercih edilen 65 metreküp kapasiteli araçlarımızdır.Araçlarımız darbe ve sarsıntıya karşı kusursuz bir tasarım ile düzenlendiğinden ötürü müşterilerimiz nakliyat süreci boyunca hasar korkusu yaşamamaktadır. Eşyaların özel malzemeler ile paketlenmesi ise korumayı iki kat artırmaktadır. Firmamızın detaycılığı göz önünde bulundurulduğunda talep ettiğimiz ücretlerin oldukça uygun olduğu bariz görülmektedir. Müşteri uygun fiyata lider bir firma olan Anadolu Transport ile gerek Bursa evden eve nakliyattan yararlanabilecek gerekse şehirlerarası uygun fiyatlarla taşınma eylemini gerçekleştirebilecektir. Firmamızın sunduğu cazip ödeme kolaylıkları ile çok eşyaya sahip olması ile yakınan insanlar güvenli ve kaliteli hizmetimizden yararlanabilecektir. Araçlarımızın içinin kaliteli bir dizayna sahip olması ofis taşıması yapan müşteriler için oldukça yarar sağlamaktadır. Kırılgan ofis dekorları, cam masalar, sehpalar vs. herhangi bir hasara uğramaksızın müşterinin ofisinden paketlenerek araçlara yüklenmekte ve istenilen adrese teslim edilerek yerleştirmesi dahi firma tarafından yapılmaktadır.

    Hizmetler
    • Ev Taşıma
    • Ofis Büro Nakliyat
    • Asansörlü Nakliyat
    • Fabrika Okul Mağaza Nakliyat
    Hizmet alanları
    • Karayolu Taşımacılığı Lojistlik
    • Bursa
    Adres
    Beşevler Mh. Beşevler Cd. Kanarya Sk. no:14
    16110 Bursa
    Türkiye
    +90-5322038182 www.anadolutransport.com
      Add SEO element