Anadolu Transport Bursa’da lider bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken müşterilerin zaman içerisinde değişen tercihlerine göre firma içinde iyileştirmeler yapılmaktadır. Müşterilerimizin eşyalarının hasar görmeden nakliyesini gerçekleştirmeyi sürdürmek adına özel araçlar tasarladık. Bu araçların iç dizaynında sarsıntılara karşı eşyaların yerinden hareket ederek zarar görmemesi için özel kasa dizaynı planlayarak ihtiyaçlara uygun araçlara sahip olduk.

2+2 olan bir evin tüm eşyalarını 30 metreküp kapasiteli aracımız alabilmektedir.3+1 ev taşımalarında ise firmamız ve müşterilerimiz tarafınca tercih edilen 65 metreküp kapasiteli araçlarımızdır.Araçlarımız darbe ve sarsıntıya karşı kusursuz bir tasarım ile düzenlendiğinden ötürü müşterilerimiz nakliyat süreci boyunca hasar korkusu yaşamamaktadır. Eşyaların özel malzemeler ile paketlenmesi ise korumayı iki kat artırmaktadır. Firmamızın detaycılığı göz önünde bulundurulduğunda talep ettiğimiz ücretlerin oldukça uygun olduğu bariz görülmektedir. Müşteri uygun fiyata lider bir firma olan Anadolu Transport ile gerek Bursa evden eve nakliyattan yararlanabilecek gerekse şehirlerarası uygun fiyatlarla taşınma eylemini gerçekleştirebilecektir. Firmamızın sunduğu cazip ödeme kolaylıkları ile çok eşyaya sahip olması ile yakınan insanlar güvenli ve kaliteli hizmetimizden yararlanabilecektir. Araçlarımızın içinin kaliteli bir dizayna sahip olması ofis taşıması yapan müşteriler için oldukça yarar sağlamaktadır. Kırılgan ofis dekorları, cam masalar, sehpalar vs. herhangi bir hasara uğramaksızın müşterinin ofisinden paketlenerek araçlara yüklenmekte ve istenilen adrese teslim edilerek yerleştirmesi dahi firma tarafından yapılmaktadır.