Spiral sarımlı kanatlı borular (serpantin) üretmek üzere 1987 yılında kurulan Konuk ISI, kısa zamanda üretim çeşitliliğini arttırarak ısı değiştiricileri konusunda sayılı firmaların arasına girmeyi başarmıştır. 2006 Nisan ayından itibaren Bakır Boru-Alüminyum Kanatlı Kondenser-Evaporatör üretim bölümünü de kurarak sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Konuk ISI was established by Hayri Konuk in 1987 to produce spiral wound finned tube, now KONUK ISI has become a leader company of heat exchangers by increasing the product variety by producing quality products in a short time. Konuk ISI continues its activities with its own equity investment of 24.000 square meters open area and 10.000 square meters closed area with 110 employees.