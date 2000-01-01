AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Ağaç Evi 1999 yılı Nisan ayında ahşabın sıcak dokusuyla yeni tasarım ve ürünler sunabilmek amacıyla 'BİR AĞAÇ MASALI' sloganı ile doğdu.

Yılların deneyimini Dış Mekan Tasarım ve Düzenlenmesi, Ahşap Oyun Grubları, Bahçe ve Şehir Mobilyaları, Kameriyeler, Pergolalar, Pagadolar, Gazebolar ve benzer mobilyalar üretip yeni tarz ve formda ürünler sunarak kendi içinde ihtisaslaşıp tüketicinin kullanımına sunmuştur. Ağaç Evi, üretimlerinde geleneksel malzeme olan ahşabı tercih ederek, bu malzemenin dış etkilerden minimum derecede etkilenmesi amacıyla emprenyeliyerek kullanmaktadır. Emprenye; ahşabın rutubet, su, nem, mantar, böcek …v.b. çevre, iklim şartlarından etkilenerek çürüme ve deforme olması sonucu hizmet dışı kalmasına sebep olan faktörlere karşı çeşitli kimyevi maddelerle belirli teknoloji ile korunması işlemidir. Emprenye işlemi için değişik metodlar mevcutsa da, emperenyenin azami derinliğe nüfus ederek uzun süre ahşabın korunmasını sağlayan en sağlıklı ve rasyonel çözüm kazanda VAKUM-BASINÇ metodtur. Ağaçevi firmasının bu işlemdeki en önemli farkı yıllardır emprenyeleme işleminde kullanılan hijyen açısından zararlı olan ve kanserojen madde içeren TAULEN kimyasalını redderek bunun yerine BASF lisansı ile ülkemizde üretilen WOLMANIT CB maddesini kullanmasıdır. Bu madde sayesinde ahşap üzerindeki cam, alüminyum ,bakır, bronz ve demir olumsuz etkilenmez.Korozyona sebep olmaz. Kokusuzdur ve malzemenin üstü emprenye işlemi sonrasında bile boyanabilir. Taulende olduğu gibi arsenik ve benzeri zehirli maddeler ihtiva etmez. Bu kimyasal sayesinde ahşabın yanıcılık özelliği de azalır. Malzemenin emperenyeleme işleminde kullanım miktarı yaklaşık olarak 10kg/m3 olarak belirlenmiştir.Bu oran maximum kötü koşullar için belirlenen limit olup uygulama ebatlama işlemi sonrası kazanlarda ahşabın vakumla (yaklaşık %96-60 dakika) hücre boşluklarındaki hava ve rutubetin alınarak basınçla (yaklaşık 8 bar-80 dakika) besi kanallarına zerk edilmesiyle olur. Bu işlem yaklaşık 160 dakika sürmektedir. Emprenye işlemi sonrasında tüm ahşaplar suyu yönünde yüzeyi bezir yağı ile yağlanacak, kesiti (sokarası) yönünde de balmumu ile beslenecek, böylece nem ve diğer atmosferik etkiler ve küflenmeye karşı ahşap maximum dayanıklılığa ulaşıp fiziksel ortam fark etmeksizin en az 20 yıl kullanım süresine kavuşmuş olacaktır. Bu kimyasal işlemlerin dışında, firmamız tüm ürünlerimiz de ahşapları birbirine zıvana geçme sistemiyle birleştirilmekte; zemine ise ürünlerin ayak ebatlarına göre T veya U formlu 5 mm. kalınlığında paslanmaz kromlarla , açılan betonarme pabuçlara tesbit etmektedir. Bu pabuçların dışında diğer tüm malzemelerde (profil, vida, zincir …vb.) de paslanmaz özelikli materyaller kullanılmaktadır. Ağaç Evi; ahşabı benzersiz tasarım ve detaylarla harmanlayarak yılların deneyimine yeni deneyimler katmakta ve bu ürünlerini ISO 9001:2000 ve TSE normlarında Ümraniye'de 2000 m2 alana sahip iki ayrı atölyesinde 25 kişilik üretim; 9 kişilik idari personeliyle sektördeki yerini almıştır. Bir ağaç masalını birlikte yaşamak dileğiyle…