Bider Mimarlık olarak yapı tasarımları, iç mekan tasarımları, işletmeler için konsept
danışmanlığı, cafe ve restaurant iç mimari projelendirme, inşai uygulama hizmetlerimiz ile yaşam ve çalışma alanlarınıza yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı katmaktayız.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- İç mekan yenileme
- Dekorasyon
- İç mimari tasarım
- Proje Yönetimi ve Denetleme
- Uygulama
- Danışmanlık
- Hizmet alanları
- Mimarlık, İnşaat, ve İzmir
- Adres
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Mansuroğlu Mah. 286/1 Sk. No: 1 D: 122
35535 İzmir
Türkiye
+90-5326582826 www.bidermimarlik.com