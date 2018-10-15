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Bider Mimarlık İnşaat Ltd. Şti.
Mimarlar İzmir
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    • Bider Mimarlık olarak yapı tasarımları, iç mekan tasarımları, işletmeler için konsept
    danışmanlığı, cafe ve restaurant iç mimari projelendirme, inşai uygulama hizmetlerimiz ile yaşam ve çalışma alanlarınıza yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı katmaktayız.

    Hizmetler
    • ​Mimari Proje
    • İç mekan yenileme
    • Dekorasyon
    • İç mimari tasarım
    • Proje Yönetimi ve Denetleme
    • Uygulama
    • Danışmanlık
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İnşaat, ve İzmir
    Adres
    Mansuroğlu Mah. 286/1 Sk. No: 1 D: 122
    35535 İzmir
    Türkiye
    +90-5326582826 www.bidermimarlik.com
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