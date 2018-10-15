İzmir'de ofis yenileme projesi: Önce ve sonra fotoğrafları ile

Gündelik yaşamlarımızdaki özel alanlarımızda fiziksel ortamın ruh halimizi etkilediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Sadece dağınık bir evin bile insanın modunu nasıl düşürebileceğini ya da tam tersine, iyi organize edilmiş…

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