Aslıhan Özcan

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Evinizin gün ışığı almasını sağlayan ve aynı zamanda iç mimari, dış cephe dekorasyonlarının en önemli unsuru olan pencereler iç mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmaktadır.
Kimi insanlar perde alışverişini ve perde süsleme aksesuarlarını dekorasyonlarda kullanmayı sever, kimi insanlarsa perdelerle ilgili gerçek bir hoşnutsuzluğa sahiptir. Eskiden evlerde geleneksel tül perdeler kullanılırdı.
PVC açılımı Poli Vinil Klorürden gelir. Plastikleştiriciler, pigmentler ve kimyasallardan oluştuğu bilindiği üzere polivinil klorürün bileşenlerinin bir araya gelmesiyle elde edilir.
Poli Vinil Klorür