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Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi
İç Mimarlar Denizli
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • AQUA CAFE&RESTAURANT, Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    AQUA CAFE&RESTAURANT, Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Ticari alanlar Tuğla Kırmızı
    AQUA CAFE&RESTAURANT, Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    +6
    AQUA CAFE&RESTAURANT
    APART DAİRE TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    APART DAİRE TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    APART DAİRE TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    +1
    APART DAİRE TASARIMI
    ÇİVRİL DUBLEKS EV TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    ÇİVRİL DUBLEKS EV TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    ÇİVRİL DUBLEKS EV TASARIMI , Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Kargaraj İç Mimarlık Tasarım Atelyesi Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    +2
    ÇİVRİL DUBLEKS EV TASARIMI

    Tasarımlarını belirli kavram doğrultusunda oluşturan ve mekanlarınıza esnek çözümler , görsel zenginliklerle bütünleştiren firmamızda önceliğimiz daima müşteri memnuniyeti ve beğenisidir.

    Hizmetler
    • içmimarlık
    • tasarım
    • aydınlatma
    • duvar kaplamaları
    • dekorasyon
    Hizmet alanları
    • otel
    • mağaza
    • butik otel
    • cafe-restaurant
    • yaşam alanları
    • galeri
    • stüdyo
    • kamu binaları
    • DENİZLİ
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    KAZIM KAYNAK CADDESİ 98/A
    20010 Denizli
    Türkiye
    +90-5444954955 www.kargaraj.com
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