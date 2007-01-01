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Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti
Bahçe Ürünleri Amasya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Havuz Fıskiye Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Havuz
    Havuz Fıskiye Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Havuz
    Havuz Fıskiye Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Havuz
    +9
    Havuz Fıskiye Sistemleri
    Peyzaj Uygulamaları, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    Peyzaj Uygulamaları, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    Peyzaj Uygulamaları, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    +6
    Peyzaj Uygulamaları
    Sulama Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    Sulama Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    Sulama Sistemleri, Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti Akdeniz Bahçe
    +1
    Sulama Sistemleri

    2007 yılından itibaren özel sektörde faal halde bulunan şirketimiz peyzaj düzenlemeleri, havuz fıskiye sistemleri, yüzme havuzları ve havuz filtrasyon sistemleri, kentsel ve kırsal sulama sistemleri ile proje faaliyetleri hakkında çalışmaktayız.

    Hizmetler
    • Bahçe Peyzaj Projeleri
    • Çim Ekimi
    • Çim Alan bakım faaliyetleri
    • Fidan Dikimi
    • Sulama Sistemleri Proje ve uygulaması
    • Panel Çit Uygulaması
    • Tel Örgü Uygulaması
    • Bahçe Duvarı inşaat işleri
    • süs havuzları
    • Yüzme havuzları
    • fıskiye sistemleri
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    Amasya
    Adres
    Beyazıtpaşa Mah. Mehmet Varinli Caddesi No:17/B
    05100 Amasya
    Türkiye
    +90-3582129808 www.kralkaya.com
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