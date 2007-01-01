Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti

Türkiye konut piyasasında fiyatların halen uygun olduğu şehirler – 2

Türkiye konut piyasasında fiyatların halen uygun olduğu şehirler -1 başlıklı yazımızda, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yer alan, ev fiyatlarının diğer il ve ilçelere nazaran nispeten ucuz kaldığı ve halen yatırım fırsatı ol…

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