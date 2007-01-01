Kralkaya Peyzaj Havuz Fıskiye Sist. ve Pompa Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti

2007 yılından itibaren özel sektörde faal halde bulunan şirketimiz peyzaj düzenlemeleri, havuz fıskiye sistemleri, yüzme havuzları ve havuz filtrasyon sistemleri, kentsel ve kırsal sulama sistemleri ile proje faaliyetleri hakkında çalışmaktayız.
- Hizmetler
- Bahçe Peyzaj Projeleri
- Çim Ekimi
- Çim Alan bakım faaliyetleri
- Fidan Dikimi
- Sulama Sistemleri Proje ve uygulaması
- Panel Çit Uygulaması
- Tel Örgü Uygulaması
- Bahçe Duvarı inşaat işleri
- süs havuzları
- Yüzme havuzları
- fıskiye sistemleri
- Hepsini göster: 11 hizme
- Hizmet alanları
- Amasya
- Adres
-
Beyazıtpaşa Mah. Mehmet Varinli Caddesi No:17/B
05100 Amasya
Türkiye
+90-3582129808 www.kralkaya.com