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Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri
Mutfak Üreticileri İstanbul, İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Home Style Yatak Odası, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Home Style Yatak Odası, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Home Style Yatak Odası, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Bej
    Home Style Yatak Odası
    Home Style Mutfak, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Mutfak üniteleri Ahşap Beyaz
    Home Style Mutfak, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Mutfak üniteleri Ahşap Beyaz
    Home Style Mutfak, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Mutfak üniteleri Beyaz
    +4
    Home Style Mutfak
    Home Style Yatak Odası, Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
    Home Style Yatak Odası

    Firmamız 2006 yılından itibaren iç mimarlık ve dekorasyon sektöründe hayallerinizi mekanlarınızda yaşatmak için hizmetine emin adımlarla ilerlemektedir.Günümüz koşullarında yaşamınızı kolaylaştıran mimari çözümler ile yalın,net bir dekorasyon anlayışını birleştiren Home Style Concept ekipi,yalnızca özgün bir mimari değil,aynı zamanda işverenin yatırımınının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metotları ve detay çözümleride geliştiriyor.

    Home Style mutfak, banyo, ray dolapları, bahçe mobilyaları, kapı ve her türlü ahşap modüler mobilya ürünlerini kendi üretim tesisimizde imalatını gerçekleştirip Home Style markasıyla piyasaya sunmaktayız.


    Hizmetler
    • banyo ve iç kapı üretimi
    • mutfak
    • raydolap
    • ş
    • tadilat işleri
    Hizmet alanları
    • konut projeleri
    • butik işler
    • istanbul
    • İstanbul, İstanbul, Türkiye
    Adres
    Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Caddesi G 16 Sokak No:1 Ataşehir
    34888 İstanbul, İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5334532255 www.homestylemobilya.com
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