Aksamed Mobilya Dekorasyon ve Orman Ürünleri

Firmamız 2006 yılından itibaren iç mimarlık ve dekorasyon sektöründe hayallerinizi mekanlarınızda yaşatmak için hizmetine emin adımlarla ilerlemektedir.Günümüz koşullarında yaşamınızı kolaylaştıran mimari çözümler ile yalın,net bir dekorasyon anlayışını birleştiren Home Style Concept ekipi,yalnızca özgün bir mimari değil,aynı zamanda işverenin yatırımınının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metotları ve detay çözümleride geliştiriyor.

Home Style mutfak, banyo, ray dolapları, bahçe mobilyaları, kapı ve her türlü ahşap modüler mobilya ürünlerini kendi üretim tesisimizde imalatını gerçekleştirip Home Style markasıyla piyasaya sunmaktayız.



