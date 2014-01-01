2014 sonbaharında Teşvikiye Topağacı’nda kapılarını açan Selam Carpet & Home, iç mimarları ve dekoratörleri çok çeşitli el dokuma yer yaygıları ile buluşturmaktadır. Ezgi Vardarsuyu tarafından kurulan Selam Carpet & Home, iç mekân projelerine özel renk ve ölçülerde sipariş üzerine imalat da yapılabilmektedir. Mekansal kurgusu ve koleksiyonları sürekli yenilenen galeride Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinin 1960 öncesi özgün dokumaları, yenilikçi renk paletleriyle ve moda trendlere uygun olarak projelere sunulmaktadır.
- Hizmetler
- Anadolu dokumalarını yaşatmayı ve dokuma kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Selam Carpet & Home; Teşvikiye'de
- kurgusu ve koleksiyonları sürekli yenilenen bir dokuma galerisidir. Sadece yerel ve ekolojik malzemeler ile imalat yapan firma
- projelere ve içmekanlara özel ayrıcalıklı ve zamansız dokumalar sunuyor.
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Teşvikiye Mahallesi. Hacı Emin Efendi Sokak. 34/A Şişli
34365 İstanbul
Türkiye
+90-2122346949 www.selamcarpet.com