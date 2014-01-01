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Selam Carpet &amp; Home
Tekstil & Kaplamalar İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home İç Dekorasyon Yün Rengarenk
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home İç Dekorasyon Yün Rengarenk
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home İç Dekorasyon Yün Gri
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home Duvar & ZeminHalı & Kilimler Yün Rengarenk
    Selam Carpet & Home Showroom Fotoğrafı
    Levent, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home Duvar & ZeminHalı & Kilimler Yün Rengarenk
    Levent
    Beyoğlu, Selam Carpet & Home Selam Carpet & Home Duvar & ZeminHalı & Kilimler Yün Bej
    Beyoğlu
    Hepsini göster: 11 proje

    2014 sonbaharında Teşvikiye Topağacı’nda kapılarını açan Selam Carpet & Home, iç mimarları ve dekoratörleri çok çeşitli el dokuma yer yaygıları ile buluşturmaktadır. Ezgi Vardarsuyu tarafından kurulan Selam Carpet & Home, iç mekân projelerine özel renk ve ölçülerde sipariş üzerine imalat da yapılabilmektedir. Mekansal kurgusu ve koleksiyonları sürekli yenilenen galeride Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinin 1960 öncesi özgün dokumaları, yenilikçi renk paletleriyle ve moda trendlere uygun olarak projelere sunulmaktadır.

    Hizmetler
    • Anadolu dokumalarını yaşatmayı ve dokuma kültürünü gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Selam Carpet & Home; Teşvikiye'de
    • kurgusu ve koleksiyonları sürekli yenilenen bir dokuma galerisidir. Sadece yerel ve ekolojik malzemeler ile imalat yapan firma
    • projelere ve içmekanlara özel ayrıcalıklı ve zamansız dokumalar sunuyor.
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Teşvikiye Mahallesi. Hacı Emin Efendi Sokak. 34/A Şişli
    34365 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122346949 www.selamcarpet.com

    Değerlendirmeler

    ebru kefeli kalfazade
    1 yıldan fazla önce
    Gozde KA
    Özel kilim ve kilimler için yer
    yaklaşık 3 yıl önce
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