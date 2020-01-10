Kulis Mobilya olarak 2009 yılından itibaren sektörde hizmet veren bir firmayız. 2009 yılından bu yana mutlu müşterilerimizi ve kaliteli hizmet anlayışımızı da arkamıza alarak müşterilerimize kaliteli hizmeti hızlı bir şekilde sunuyoruz.

Mobilya alanında 2500 m² üzerine kurulu bir imalat alanında kişiye özel sipariş üretmekte olan kulis grup A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır..Gerektiği taktirde 3D görselleştirme ile dekorasyon desteği verilmektedir. Bunlar haricinde kısa süre içerisinde gıda sektöründe de üst segment ürünler hazırlanmaktadır.