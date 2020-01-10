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Kulis
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 5Projeler (5) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Limonata Cafe Ataşehir, Kulis Kulis Ticari alanlar
    Limonata Cafe Ataşehir, Kulis Kulis Ticari alanlar
    Limonata Cafe Ataşehir, Kulis Kulis Ticari alanlar
    +9
    Limonata Cafe Ataşehir
    Loccum Cafe Bistro, Kulis Kulis Ticari alanlar
    Loccum Cafe Bistro, Kulis Kulis Ticari alanlar
    Loccum Cafe Bistro, Kulis Kulis Ticari alanlar
    +8
    Loccum Cafe Bistro
    Restaurant, Kulis Kulis Klasik Sergi Alanları
    Restaurant, Kulis Kulis Klasik Sergi Alanları
    Restaurant, Kulis Kulis Klasik Sergi Alanları
    +5
    Restaurant
    Katalog, Kulis Kulis İç Dekorasyon
    Katalog, Kulis Kulis İç Dekorasyon
    Katalog, Kulis Kulis İç Dekorasyon
    +58
    Katalog
    HandMade Luxury, Kulis Kulis Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Bej
    HandMade Luxury, Kulis Kulis Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    HandMade Luxury, Kulis Kulis Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +2
    HandMade Luxury

    Kulis Mobilya olarak 2009 yılından itibaren sektörde hizmet veren bir firmayız. 2009 yılından bu yana mutlu müşterilerimizi ve kaliteli hizmet anlayışımızı da arkamıza alarak müşterilerimize kaliteli hizmeti hızlı bir şekilde sunuyoruz.

    Mobilya alanında 2500 m² üzerine kurulu bir imalat alanında kişiye özel sipariş üretmekte olan kulis grup A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturmak için çalışmaktadır..Gerektiği taktirde 3D görselleştirme ile dekorasyon desteği verilmektedir. Bunlar haricinde kısa süre içerisinde gıda sektöründe de üst segment ürünler hazırlanmaktadır.

    Hizmetler
    • İç Mekan Tasarımı
    • 3d Görselleştirme & Animasyon
    • Lüks Mobilya ve Aydınlatma
    • Lüks Aksesuar
    • Tableware
    • Fit-out Proje Yönetimi
    • Lüks Evcil Pet Ürünleri
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Fenerbahçe
    34726 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5334503292 kulis.com.tr

    Değerlendirmeler

    Murat Yildizhan Murat Yildizhan
    İstanbul Beşiktaş'taki ofisimizin dekorasyonu ile ilgili olarak kendileriyle çalıştık. Sipariş ettiğimiz mobilyalar umduğumuzudan da kaliteliydi. Metin bey ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Temmuz 2019
    Düzenle
    Hülya Meltem Öğütveren
    Güleryüzlü ve kaliteli bir hizmet alacağınız bir kuaför arıyorsanız doğru adrestesiniz.
    2 yıldan fazla önce
    Harun ÜNALMIŞER
    Güzel
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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