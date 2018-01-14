Atölye Teta İç Mimarlık

Atölye Teta, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olan ve birlikte kazandıkları Luxury Lifestyle Awards 1.liği ve Koçtaş Açık Fikir Yarışması 2.liği gibi ödülleri bulunan Ece Hapcıoğlu Karatepe ve Tekin Karatepe tarafından 2017 yılında kurulmuştur.Misyonu; kurucularının iç mimarlık ve restorasyon alanındaki önceki çeşitli iş deneyimlerinden de yararlanıp geçmişle bugünü farklı malzemelerle harmanlayarak modern tasarım anlayışına uygun, kullanıcılarını yansıtan, onların zevklerine ve ihtiyaçlarına hitap eden, içinde kendilerini huzurlu ve mutlu hissedecekleri işlevsel çözümler ve mekanlar tasarlamaktır.

Atölye Teta’nın faaliyet alanları:

∅İç mimari konsept tasarımı, uygulama projeleri, proje yönetimi ve uygulama

kontrolörlüğü ile müşteri ve danışanlarının talebiyle onlara özel çözümler ve

alışveriş rehberleri hazırlama

∅İntralojistik sektöründe endüstriyel depo ve raf sistemlerinin planlama, tasarımı

ve danışmanlığı,

∅Fuar standı tasarım ve uygulaması

∅Tarihi yapıların Restorasyon projelendirme ve uygulama çalışmaları

∅Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmetlerini kapsamaktadır.