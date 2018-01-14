현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Atölye Teta İç Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Riyad Jİ Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Oturma Odası
    Riyad Jİ Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Yemek Odası
    Riyad Jİ Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Yemek Odası
    +2
    Riyad Jİ Evi
    Toprak Bebek Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası
    Toprak Bebek Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası
    Toprak Bebek Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası
    +1
    Toprak Bebek Odası
    Emaar Residence MA Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Emaar Residence MA Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Emaar Residence MA Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +8
    Emaar Residence MA Evi
    Güneşli HY Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık İç Dekorasyon
    Güneşli HY Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Güneşli HY Evi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    +29
    Güneşli HY Evi
    Bilge Deniz Bebeğin Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası Ahşap Pembe
    Bilge Deniz Bebeğin Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası Ahşap Pembe
    Bilge Deniz Bebeğin Odası, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Bebek odası Ahşap Pembe
    +1
    Bilge Deniz Bebeğin Odası
    Cihangir Konut Projesi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Oturma Odası Kırmızı
    Cihangir Konut Projesi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Oturma Odası Kırmızı
    Cihangir Konut Projesi, Atölye Teta İç Mimarlık Atölye Teta İç Mimarlık Modern Oturma Odası Gri
    +3
    Cihangir Konut Projesi
    Hepsini göster: 11 proje

    Atölye Teta, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olan ve birlikte kazandıkları Luxury Lifestyle Awards 1.liği ve Koçtaş Açık Fikir Yarışması 2.liği gibi ödülleri bulunan Ece Hapcıoğlu Karatepe ve Tekin Karatepe tarafından 2017 yılında kurulmuştur.Misyonu; kurucularının iç mimarlık ve restorasyon alanındaki önceki çeşitli iş deneyimlerinden de yararlanıp geçmişle bugünü farklı malzemelerle harmanlayarak modern tasarım anlayışına uygun, kullanıcılarını yansıtan, onların zevklerine ve ihtiyaçlarına hitap eden, içinde kendilerini huzurlu ve mutlu hissedecekleri işlevsel çözümler ve mekanlar tasarlamaktır.

    Atölye Teta’nın faaliyet alanları: 

    İç mimari konsept tasarımı, uygulama projeleri, proje yönetimi ve uygulama

    kontrolörlüğü ile müşteri ve danışanlarının talebiyle onlara özel çözümler ve

    alışveriş rehberleri hazırlama

    İntralojistik sektöründe endüstriyel depo ve raf sistemlerinin planlama, tasarımı

    ve danışmanlığı,

    Fuar standı tasarım ve uygulaması

    Tarihi yapıların Restorasyon projelendirme ve uygulama çalışmaları

    Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmetlerini kapsamaktadır.

    Hizmetler
    • Projelendirme
    • Danışmanlık ve Kontrolörlük Hizmetleri
    • Mimari Danışmanlık
    • İçmimarlık
    • Dekorasyon Danışmanlığı
    Hizmet alanları
    İstanbul ve İstanbul, Türkiye
    Şirket ödülleri
    • 2020 – Luxury Lifestyle Ödülü
    • 2019 – Luxury Lifestyle Ödülü
    • 5. Koçtaş Açık Fikir Yarışması – 2.lik ödülü
    Adres
    Cihangir
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5365905665 www.atolyeteta.com

    Değerlendirmeler

    Eha92 Eha92
    Hazırlanan konsept projeyi çok beğendim, bütçesel sorunlardan dolayı projemi ertelemem gerekti ancak zamanı geldiğinde bu tasarımı uygulamak istiyorum.
    neredeyse 4 yıl önce
    Düzenle
      Add SEO element