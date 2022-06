İzmir Peyzaj Hakkında

İzmir Peyzaj ve Otomatik Sulama Sistemleri

ÖNCÜ Tarım 1999 yılında Mustafa Öncü tarafından kurulmuştur. Başta Zirai ilaç, tohum, gübre satışı ve tarımsal danışmanlık yapan firmamız daha sonra bünyesine aldığı mühendis ve tekniker arkadaşlarımızla birlikte 2007 yılında otomatik sulama ve peyzaj işine girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte bazı belediyeler dahil birçok kurumsal firmadan referans ve teşekkür almış bulunmaktayız.

Zirai ilaç, tohum gübre ve tarımsal danışmanlık kısmında şirket kurucumuz Sayın Mustafa Öncü yaklaşık 40 senelik deneyimiyle sektörün soyadı gibi öncülerindendir. Şirketin genel olarak amacı çok iş yapmak değil kaliteli iş yapmakta yatar. Bu doğrultuda zirai ilaç kısmında üreticimizin maksimum şekilde ve sağlıklı ürünler alabilmesi için en kaliteli ilaçlar satılmaktadır. Ayrıca bütün çiftçilerimizin hangi ilacı ne zaman aldığına dair bir sistemimiz vardır. Bu şekilde hangi üretici ne zaman ne almış hangi dozajda atmış hepsini takip etmekteyiz. Peyzaj kısmında genelde fabrika, site ve villa bahçeleri yapmaktayız. Kaliteli ve geniş bir müşteri portföyümüz vardır. Güven vermek en öncelikli hedefimizdir. Müşterilerimiz bize güvenir ve elimizdeki imkânların hepsini kullanacağımızı bilir. Bu şekilde de İzmir, Manisa, Çeşme, Alaçatı, Kemalpaşadaki kurumsal müşterilerimizle her zaman güven üzerine çalışırız. Her geçen gün firmamız tavsiye üzerine yeni ve kaliteli müşteriler kazanmaktadır. Bizde müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için devamlı kendimizi geliştirmeyi ve yeni makinelerle takviye ederek hızlı servis sunmayı amaç edindik. Şu an için talep yoğunluğundan dolayıda büyümeye devam etmekteyiz. Otomatik Sulama konusunda da gerek proje bazında olsun gerek anahtar teslim montaj hizmetimizle olsun Türkiye’nin her yerine özellikle büyük alanlarda en düşük bütçe ile en verimli sulamayı yapmaktayız. Bu konuda da ekibimizi, projelerimizi, kullandığımız malzemeleri gören kişiler kafalarında soru işareti olmadan alanlarını bize teslim edebiliyorlar.