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Garden Epoksi Poliüretan Polyurea Sistemler
Zemin Döşemecileri Ankara
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Hizmetler

  • zemin kaplama
  • epoksi zemin kaplama
  • poliüretan zemin kaplama
  • polyurea zemin kaplama
  • beton parlatma

Projeler

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    • Epoksi Zemin Kaplama, Garden Epoksi Poliüretan Polyurea Sistemler Garden Epoksi Poliüretan Polyurea Sistemler Ticari alanlar Kırmızı
    Epoksi Zemin Kaplama

    Zemin kaplama sistemleri konusunda yıllardır yaptığı kaliteli ürün ve uygulamaları ile adından söz ettiren Garden Epoksi, siz değerli müşterilerine daima memnuniyet garantili işler yapmaya devam edecektir. Özellikle epoksi zemin kaplama, poliüretan zemin kaplama, polyurea kaplama ile su yalıtımı, beton parlatma gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran firmamız ile hemen iletişime geçerek size uygun zeminler konusunda görüşebilirsiniz.

    Hizmet alanları
    Zemin Kaplama ve Ankara
    Adres
    1201. Sokak No: 115
    06374 Ankara
    Türkiye
    +90-3123854224 gardenepoksi.com

    Değerlendirmeler

    Mustafa Zenger
    Epoksi ile ilgili işiniz varsa sizin için tek adres, işinin profesyoneli ekip yardımcı olacaktır.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Abidin Acıroğlu
    Ankara'da bulunan fabrikamızın yer zemin epoksi uygulamasını yaptırdık çok temiz çalıştılar doğrusu bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk elinize sağlık teşekkürler
    1 yıldan fazla önce
    Enes Çelebioğlu
    Diğer firmalarin yaptigi epoksi cok kotuydu onu kaziyip selflevelink epoksi yaptilar cok guzel oldu.Arayinca telefonu acan cevap veren kisaca muhatap bulduğum bir firma ellerinize savlik yolunuz acik olsun.
    1 yıldan fazla önce
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