Garden Epoksi Poliüretan Polyurea Sistemler

Zemin kaplama sistemleri konusunda yıllardır yaptığı kaliteli ürün ve uygulamaları ile adından söz ettiren Garden Epoksi, siz değerli müşterilerine daima memnuniyet garantili işler yapmaya devam edecektir. Özellikle epoksi zemin kaplama, poliüretan zemin kaplama, polyurea kaplama ile su yalıtımı, beton parlatma gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran firmamız ile hemen iletişime geçerek size uygun zeminler konusunda görüşebilirsiniz.