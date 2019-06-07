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Caprıola
Mobilya & Aksesuarlar Izmir
Genel Bakış 17Projeler (17) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • YATAK ODASI-YATAK BAZA BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK ODASI-YATAK BAZA BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK ODASI-YATAK BAZA BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +12
    YATAK ODASI-YATAK BAZA BAŞLIK
    YATAK-BAZA-BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK-BAZA-BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK-BAZA-BAŞLIK, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +4
    YATAK-BAZA-BAŞLIK
    YATAK BAŞLIKLARI-DUVAR DEKORASYONU, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK BAŞLIKLARI-DUVAR DEKORASYONU, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK BAŞLIKLARI-DUVAR DEKORASYONU
    YATAK ODASI DUVAR DEKORASYONU, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    YATAK ODASI DUVAR DEKORASYONU
    yatak başlığı proje, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    yatak başlığı proje, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    yatak başlığı proje, Caprıola Caprıola Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    +7
    yatak başlığı proje
    YATAK BAŞLIĞI-DUVAR DEKORASYON-OTEL PROJE, Caprıola Caprıola Modern Yatak Odası
    YATAK BAŞLIĞI-DUVAR DEKORASYON-OTEL PROJE, Caprıola Caprıola Modern Yatak Odası
    YATAK BAŞLIĞI-DUVAR DEKORASYON-OTEL PROJE, Caprıola Caprıola Modern Yatak Odası
    YATAK BAŞLIĞI-DUVAR DEKORASYON-OTEL PROJE
    Hepsini göster: 17 proje

    Uygulandığı yaşam alanlarına farklı bir doku kazandıran, içinde farklı bir konsept olan, hızla gelişmekte olan dekorasyon dünyamızda yenilikleri, farklılıkları ve ayrıcalıkları siz değerli müşterilerine sunmayı amaçlayan bir “duvar panelleri” markası olarak ortaya çıkan Capriola İnovatif Duvar Panelleri, iç mekanlarda kolayca uygulanabilir yapısı, geniş ürün yelpazesi ve farklı renk seçenekleri ile  duvar panelleri sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olarak çalışmalarına hızla devam etmektedir.

    Firmamız tarafından üretilen Capriola İnovatif Duvar Panelleri, son 4 yıldır sektörün içerisine girmiş, yaşam ünitesi, ofis, butik, otel, düğün salonu, sinema ve güzellik merkezi duvar panelleri uygulamalarıyla tanınır hale gelmek için çalışmalarına hız vermiştir. Biz Capriola tasarım departmanı olarak insan ihtiyaçlarını değişen ve değişebilecek şartlara göre ayarlamak suretiyle, müşterilerimizin arzu ettikleri ürünleri, kendi bilgi ve birikimimizle harmanlayarak çözümler üretiyoruz, gerek dizaynı gerekse kullanım özellikleri açısından şıklığı ve kaliteyi ilke edinen firmamız, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda oluşturduğu özel mimari tasarımlarıyla da keyifli bir alışveriş dönemi ve sonrasında yaşanabilecek güzellikte yaşam alanlarınıza şıklığı ve modernliği sunuyor.

    Hizmetler
    Toptan ve Perakende Satış – Uygulama Desteği
    Hizmet alanları
    izmir
    Adres
    703 sokak no:2 Seyhan mah. Buca
    35 Izmir
    Türkiye
    +90-2322646303 capriola.com.tr
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