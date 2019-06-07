Uygulandığı yaşam alanlarına farklı bir doku kazandıran, içinde farklı bir konsept olan, hızla gelişmekte olan dekorasyon dünyamızda yenilikleri, farklılıkları ve ayrıcalıkları siz değerli müşterilerine sunmayı amaçlayan bir “duvar panelleri” markası olarak ortaya çıkan Capriola İnovatif Duvar Panelleri, iç mekanlarda kolayca uygulanabilir yapısı, geniş ürün yelpazesi ve farklı renk seçenekleri ile duvar panelleri sektöründe öncü ve yenilikçi bir firma olarak çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Firmamız tarafından üretilen Capriola İnovatif Duvar Panelleri, son 4 yıldır sektörün içerisine girmiş, yaşam ünitesi, ofis, butik, otel, düğün salonu, sinema ve güzellik merkezi duvar panelleri uygulamalarıyla tanınır hale gelmek için çalışmalarına hız vermiştir. Biz Capriola tasarım departmanı olarak insan ihtiyaçlarını değişen ve değişebilecek şartlara göre ayarlamak suretiyle, müşterilerimizin arzu ettikleri ürünleri, kendi bilgi ve birikimimizle harmanlayarak çözümler üretiyoruz, gerek dizaynı gerekse kullanım özellikleri açısından şıklığı ve kaliteyi ilke edinen firmamız, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda oluşturduğu özel mimari tasarımlarıyla da keyifli bir alışveriş dönemi ve sonrasında yaşanabilecek güzellikte yaşam alanlarınıza şıklığı ve modernliği sunuyor.