Bikalemde Dekoratif Konsept

Dekorasyonda ortak zevkleri harmanlayıp,hayal gücü ile yoğurarak,içine el becerisi,zeka,görüş ve kabiliyet katarak,ortaya çıkardığımız Duvar Saatlerini-Duvar Dekor Süslerini ve Tablolarını,Sosyal medya gücüne güvenip destek olarakta www.bikalemde.com adresimizden güvenli garantili beğeni odaklı çalışmaktayız.
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- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
-
Gümüşpala mh.Limon sok.22/A
34320 İstanbul
Türkiye
+90-5322252800 www.bikalemde.com