Hayata yeni, eğlenceli, mutlu ve keyifli anlar katan Yenibiyer yepyeni bir hediyelik eşya sitesi yarattı : kumyo.com

Kumyo biraz aksi, zor beğenen ama tanısanız çok seveceğiniz bir karakter. Biz de sitemizde Kumyo'yu bile gülümsetecek çeşit ve renkte ürünlere yer veriyoruz. Birbirinden renkli tasarım ve markalarla ve günden güne artan bir heyecanla en harika hediyeleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz ...