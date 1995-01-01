1995 yılında ferforje ile tanışan kurucularımız 11 yıllık deneyimin ardından 2005 yılında FERFORJEEVİ işletmesini kurmuşlardır.FERFORJEEVİ sahip oldugu bilgi ve tecrübeyi siz degerli müsterileri ile paylasmanin heyecanini duyar. Kuruldugu günden itibaren basta ferforje sektöründe olmak üzere bahçe kapıları,bina giriş kapıları,balkon korkulukları,cam korkulukları,dekoratif parçalar,duvar korkulukları,merdiven korkulukları imalatında deneyimli başarılara imza atmıştır. konusunda uzman kadroya sahip olan şirketimiz; orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tanınmış ve İlkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez pren,sipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

FERFORJE EVİ sahip oldugu bilgi ve tecrübeyi siz degerli müsterileri ile paylasmanin heyecanini duyar. Kuruldugu günden itibaren basta ferforje sektöründe deneyimli başarılara imza atmıştır. konusunda uzman kadroya sahip olan şirketimiz; orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tanınmış ve İlkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Siz hayal edin biz üretelim ! ferforje alanında faaliyetlerini sürdüren firmamız araştırmacı ve yenilikçi anlayışı ile sizlere hizmet sunmaktadır. Bu gün olduğumuz gibi yarında ilklere imza atarak sizlerin hizmetinde olacağız. Hizmet anlayışımız; ürünü satıncaya kadar değil, Satış sonrasında da teknik destek olarak devam etmektedir.