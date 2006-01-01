Wall Art 2006 Aralık ayında "DEKORATİF DUVAR ÇÖZÜMLERİ" sloganıyla inşaat sektörüne girmiş bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı duvar kaplamaları ve aksesuarları geniş bir spektrumla sunulmaktadır.

Ürün yelpazemiz;

İthal duvar kağıtları,

Taş Kaplamalar

Gergi Tavan Sistemleri

MDF dalga desenli paneller

Bambu kaplamalar

PVC zemin ve duvar karosu

Kaliteli hizmet anlayışımızla müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak, farklı alternatifler ile estetik ve zarafetin iç içe bulunduğu mekanlar tasarlıyoruz. Yaşam alanlarınızı daha eğlenceli, zevkinizi yansıtacak görünümlere kavuştururken, konfor ve rahatınızı ön planda tutuyoruz. Karşılıklı fikir alış-verişleriyle istek ve beklentilerinizi belirleyip, size en uygun çözümleri üretmek bizim uzmanlık alanımız. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimiz.