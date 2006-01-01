현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Wall Art
İç Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Wall Art 2006 Aralık ayında "DEKORATİF DUVAR ÇÖZÜMLERİ" sloganıyla inşaat sektörüne girmiş bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda farklı duvar kaplamaları ve aksesuarları geniş bir spektrumla sunulmaktadır.

    Ürün yelpazemiz; 

    İthal duvar kağıtları,

    Taş Kaplamalar

    Gergi Tavan Sistemleri

    MDF dalga desenli paneller

    Bambu kaplamalar

    PVC zemin ve duvar karosu

    Kaliteli hizmet anlayışımızla müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak, farklı alternatifler ile estetik ve zarafetin iç içe bulunduğu mekanlar tasarlıyoruz. Yaşam alanlarınızı daha eğlenceli, zevkinizi yansıtacak görünümlere kavuştururken, konfor ve rahatınızı ön planda tutuyoruz. Karşılıklı fikir alış-verişleriyle istek ve beklentilerinizi belirleyip, size en uygun çözümleri üretmek bizim uzmanlık alanımız. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak temel hedefimiz.

    Hizmet alanları
    kayseri
    Adres
    Mustafa Şimşek Bulvarı No: 117/B
    38010 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522333383 www.wallart.com.tr
      Add SEO element