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İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor
Mutfak Planlayıcıları İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Cam mutfak arası panel montajı, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Modern Mutfak Cam Mavi
    Cam mutfak arası panel montajı, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Küçük Mutfak Cam Yeşil
    Cam mutfak arası panel montajı, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Mutfak üniteleri Cam Turkuaz
    +3
    Cam mutfak arası panel montajı
    Mutfak tezgah arası cam panel, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Mutfak üniteleri Cam Mor
    Mutfak tezgah arası cam panel, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Mutfak üniteleri Cam Gri
    Mutfak tezgah arası cam panel, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor Küçük Mutfak Cam Şeffaf
    +2
    Mutfak tezgah arası cam panel
    Gergi Tavan Aydınlatma Sistemleri Ümraniye, İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor İç Dekorasyon
    Gergi Tavan Aydınlatma Sistemleri Ümraniye

    Yıldırım Dekor olarak, İstanbul Ümraniyede faaliyet göstermekte olup mutfak tezgah arası cam panel, tadilat ve dekorasyon işlerini yapmaktadır. 1994 yılında başlayan serüvenimiz 2017 yılında Yıldırım Dekor olarak kurumsal bir mecraya taşınmıştır.  Mutfak Dekorasyon ,Balkon Tadilat, Banyo Tadilat, Fayans Seramik Tadilat ,Villa Dekorasyon ,Komple Bina Tadilat ,İşyeri Tadilat, Ev Tadila, Küpeşte Korkuluk, Pvc Pencere ve Kapı Tadilat ,Duşakabin Boya Uygulamaları ,Elektrik Tesisat Tamirat ,Mutfak tezgah arası cam panel olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İstanbulun her noktasına servis ağımız bulunmaktadır. Yıldırım Dekor olarak, bizi tercih eden tüm müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışarak,ihtiyaçlarını bugün, yarın ve gelecekte de karşılamayı taahhüt etmekteyiz.

    Misyonumuz

    Her uygulamasıyla memnuniyet hedefleyen. Her adımında mükemmeli isteyen. Başarısına, tüm paydaşlarının sevgisi ve inancı ile bir anlam yükleyen, başarıyı ve memnuniyeti büyüten lider marka olmak.Koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiş firmamız, dürüst çalışma anlayışımızla müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevremize güven vererek kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde artırmaktır.

    Vizyonumuz

    İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiği tadilat, dekorasyon, ince inşaat işleri, mühendislik ve kontrol hizmetleri alanlarında Türkiye’nin öncü ve yenilikçi güçlerinden biri olmak.İnsanlar, binalar ve sorunlar var olduğu sürece, uzman çalışanlarımız ile yaşam alanlarınızın her türlü talebini kalite, güven, hızlı hizmet anlayışı ile yerine getirmek. Başarılı projelere hep birlikte imza atmaktır.

    Hizmetler
    • cam mutfak
    • tezgah arası cam
    • mutfak tezgah arası cam
    • gergi tavan
    Hizmet alanları
    • tezgah arası cam
    • mutfak tezgah arası cam
    • cam mutfak
    • gergi tavan
    • İstanbul
    • Türkiye
    Adres
    Tepeüstü Mah. Hürmet Sk. No:8-10 D:000A Ümraniye / İSTANBUL
    34000 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5385052119 www.istanbultezgaharasicam.com
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