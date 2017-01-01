İstanbul Tezgah Arası Cam Yıldırım Dekor

Yıldırım Dekor olarak, İstanbul Ümraniyede faaliyet göstermekte olup mutfak tezgah arası cam panel, tadilat ve dekorasyon işlerini yapmaktadır. 1994 yılında başlayan serüvenimiz 2017 yılında Yıldırım Dekor olarak kurumsal bir mecraya taşınmıştır. Mutfak Dekorasyon ,Balkon Tadilat, Banyo Tadilat, Fayans Seramik Tadilat ,Villa Dekorasyon ,Komple Bina Tadilat ,İşyeri Tadilat, Ev Tadila, Küpeşte Korkuluk, Pvc Pencere ve Kapı Tadilat ,Duşakabin Boya Uygulamaları ,Elektrik Tesisat Tamirat ,Mutfak tezgah arası cam panel olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İstanbulun her noktasına servis ağımız bulunmaktadır. Yıldırım Dekor olarak, bizi tercih eden tüm müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye çalışarak,ihtiyaçlarını bugün, yarın ve gelecekte de karşılamayı taahhüt etmekteyiz.

Misyonumuz

Her uygulamasıyla memnuniyet hedefleyen. Her adımında mükemmeli isteyen. Başarısına, tüm paydaşlarının sevgisi ve inancı ile bir anlam yükleyen, başarıyı ve memnuniyeti büyüten lider marka olmak.Koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiş firmamız, dürüst çalışma anlayışımızla müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevremize güven vererek kattığımız değeri sürekli ve belirgin biçimde artırmaktır.

Vizyonumuz

İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiği tadilat, dekorasyon, ince inşaat işleri, mühendislik ve kontrol hizmetleri alanlarında Türkiye’nin öncü ve yenilikçi güçlerinden biri olmak.İnsanlar, binalar ve sorunlar var olduğu sürece, uzman çalışanlarımız ile yaşam alanlarınızın her türlü talebini kalite, güven, hızlı hizmet anlayışı ile yerine getirmek. Başarılı projelere hep birlikte imza atmaktır.