현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
MNG TURİZM
Sanatçı & Zanaatkârlar Şişli
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Yaz SezonuKış SezonuKonum

    Antalya Hotel Resort & SPA, Lara yolunda bulunup, Antalya Havalimanı’na 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Denize sıfır konumdadır (Falez üzerindedir).

    Konaklama Antalya Hotel Resort & SPA, yarım pansiyon konseptinde olup, açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti sunmaktadır.

    Tesis Ozellikleri Antalya Hotel Resort & SPA’da ana restoran, vitamin bar, snack bar, lobby bar, 24 saat oda servisi, toplantı salonu, çamaşırhane, kuru temizleme ve ütü servisi, bilardo, internet cafe, bebek bakısı, masaj hizmeti, doktor, SPA hizmeti, araç kiralama, fitness center, hamam, sauna (kapalı havuz yanı), kapalı havuz, jakuzi, açık havuz, güneş şemsiyesi,

    Hizmetler
    TURİZM
    Hizmet alanları
    TURİZM, SEYAHAT, ve ŞİŞLİ
    Şirket ödülleri
    TURİZM EN İYİ İNDİRİMLERİ
    Adres
    34360 Şişli
    Türkiye
    +90-8508112000 www.mngturizm.com/antalya-hotel-resort-spa
      Add SEO element