MNG TURİZM

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Antalya Hotel Resort & SPA, Lara yolunda bulunup, Antalya Havalimanı’na 12 km uzaklıkta yer almaktadır. Denize sıfır konumdadır (Falez üzerindedir).
Konaklama Antalya Hotel Resort & SPA, yarım pansiyon konseptinde olup, açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti sunmaktadır.
Tesis Ozellikleri Antalya Hotel Resort & SPA’da ana restoran, vitamin bar, snack bar, lobby bar, 24 saat oda servisi, toplantı salonu, çamaşırhane, kuru temizleme ve ütü servisi, bilardo, internet cafe, bebek bakısı, masaj hizmeti, doktor, SPA hizmeti, araç kiralama, fitness center, hamam, sauna (kapalı havuz yanı), kapalı havuz, jakuzi, açık havuz, güneş şemsiyesi,
- Hizmetler
- TURİZM
- Hizmet alanları
- TURİZM, SEYAHAT, ve ŞİŞLİ
- Şirket ödülleri
- TURİZM EN İYİ İNDİRİMLERİ
- Adres
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34360 Şişli
Türkiye
+90-8508112000 www.mngturizm.com/antalya-hotel-resort-spa