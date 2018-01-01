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HEFT İÇMİMARLIK
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 7Projeler (7) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • ÖRNEK DAİRE, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    ÖRNEK DAİRE, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    ÖRNEK DAİRE, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    +25
    ÖRNEK DAİRE
    M.P. EVİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    M.P. EVİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    M.P. EVİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    +11
    M.P. EVİ
    ÇAKIOĞLU PASTANESİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    ÇAKIOĞLU PASTANESİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    ÇAKIOĞLU PASTANESİ, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK İç Dekorasyon
    +15
    ÇAKIOĞLU PASTANESİ
    RAVZA HEDİYELİK EŞYA, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    RAVZA HEDİYELİK EŞYA, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    RAVZA HEDİYELİK EŞYA, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    +8
    RAVZA HEDİYELİK EŞYA
    KARACA FIRIN, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    KARACA FIRIN, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    KARACA FIRIN, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    +9
    KARACA FIRIN
    BULUT ENERJİ SHOWROOM, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    BULUT ENERJİ SHOWROOM, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    BULUT ENERJİ SHOWROOM, HEFT İÇMİMARLIK HEFT İÇMİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    +5
    BULUT ENERJİ SHOWROOM
    Hepsini göster: 7 proje

    “Heft”, yani 7 sayısı... “Heft” (Farsça-Osmanlıca) 7 (yedi) demektir, hatta literatürde olan “Hafta” kelimesi “Heft” den gelir. Ortak yaşam alanlarımızı oluştururken, bizlere zaman konusunda ev sahipliği yapan hafta kavramı, hayatımızın tüm anlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda güçlü bir tasarım ekibine sahip olan Heft, 7 gün 24 saat boyunca özgün tasarımlarını sizlere yaşanılabilir mekanlar yaratmak için kullanır...

    Hizmetler
    • İçmimarlık ve tasarım
    • Proje
    • Danışmanlık
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    BURSA
    Adres
    Beşevler Mh. Yıldırım Cd. Karya Güçlü İş Merkezi 254/A13
    16000 Bursa
    Türkiye
    +90-5419615958 www.heft.com.tr
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