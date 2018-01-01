HEFT İÇMİMARLIK

“Heft”, yani 7 sayısı... “Heft” (Farsça-Osmanlıca) 7 (yedi) demektir, hatta literatürde olan “Hafta” kelimesi “Heft” den gelir. Ortak yaşam alanlarımızı oluştururken, bizlere zaman konusunda ev sahipliği yapan hafta kavramı, hayatımızın tüm anlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda güçlü bir tasarım ekibine sahip olan Heft, 7 gün 24 saat boyunca özgün tasarımlarını sizlere yaşanılabilir mekanlar yaratmak için kullanır...
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Beşevler Mh. Yıldırım Cd. Karya Güçlü İş Merkezi 254/A13
16000 Bursa
Türkiye
+90-5419615958 www.heft.com.tr