Sör tasarım atölyesi

sör mobilya tasarım atölyesi 1967 yılından bu gününe butik çalışma ve ilk heyecanla ahşap çalışmalarında hizmet vermekteyiz,ilk oluşum izmir Alsancakta başlayıp 12 sene sonra karabağlar ilçesinde üretümine devam etmekteyiz 49 seneyi aşkın mobilya tasarım sektöründe bir çok projeye imza atmış bulunuyoruz baba mesleği olduğundan gelecek nesillere ustalık ve prensiplerini koruyarak hizmet vermeye devam etmekteyiz.